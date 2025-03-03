Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nın ihracat hedefi 100 milyon dolar - 1981

Yeni iş alanları açmak ve ülkenin istihdam hacminin genişlemesine katkıda bulunmanın temel ilke olarak izlendiğini, bu amaçla bilanço kârlarını ortaklara dağıtmak yerine yeni yatırımlara aktarmaya özen gösterdiklerini söyleyen Talat Orhon, şöyle konuştu:

“Bu düşünceden hareketle 1981’de gerçekleştirdiğimiz 15 milyar liralık yatırımdan sonra bu sene de 16 milyarlık yatırım planlamış bulunuyoruz. Bu yatırımlarla 1800 kişiye yeni iş olanağı açılacak.

Konuşmasında Türkiye’de şimdiye kadar özel bir kuruluşun yabancı bir ülkeye teknik yardım yaptığını sanmadığını belirten Talat Orhon, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Cezayir’in tek cam fabrikası olan SNIC’in şişe ve sertleştirilmiş düz cam üretiminde karşılaştığı sorunların, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin vereceği teknik yardım ve teknik eğitimle giderilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Teknik yardımın sonrasında da bir eğitim merkezi oluşturulacak.

İkinci yararlı girişimimiz de Frankfurt’ta açtığımız sürekli sergi ve bilgi verme merkezidir. Böylece dünyanın her yanından bu ticaret merkezine gelen alıcılara ulaşmak ve kendi hammaddesini üreten tam entegre bir cam tesisi olma özelliğimizi vurgulamak olanağına kavuşmuş olacağız.”

Talat Orhon, ihraç edilen ürünlerin Avrupa ülkeleri ile ABD tarafından ilgi görmesinin de kalitede dünya düzeyine ulaşıldığı anlamına geldiğini söyleyerek ihracata ilişkin şu bilgileri verdi:

“1962’de 130 bin dolar olarak başladığımız ihracat faaliyetleri 19 yılda 600 kata yakın bir artış göstererek 1981’de 70 milyon doları geçti. Bu sene de 100 milyon geliri hedefliyoruz. İhracatta bulunduğumuz ülkeler arasına İtalya, İngiltere, Avusturya, Yunanistan, Suudi Arabistan, Suriye, İsviçre ve Tunus’u da katmak için ilişkilerimiz sürmektedir.”

Ülkedeki genel fiyatlardan doğal olarak etkilenen ürünlerinin fiyatlarını yine de mümkün olan en düşük düzeyde tutma çabasında olduklarına değinen Talat Orhon, ısıcam, sera camı alanında çalışmalar yapılacağına işaret ederek “Enerji sorununun gündemde olduğu şu günlerde bu konuda ülkemizde yararlı çalışmalar içinde bulunacağız.” dedi.

Dünya Gazetesi - 1981

Sanko yatırım atağında

Tekstil sektöründe önemli bir ağırlığı olan Sanko Holding, büyüme yönünü başka alanlara kaydırdı. Enerji, çimen- to, gıda ve sağlıkta önemli yatırımlara imza atan holding, Auer firmasının yüzde 75 his- sesini alarak beyaz eşya sektörüne de adım attı. Bu alanda 100 milyon dolarlık yatırıma hazırlanan Sanko Holding, beyaz eşyada ilk 10 firma arasına girmeyi hedefliyor. Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, beyaz eşya sektörüne girmeyi yaklaşık iki yıldır düşündüklerini açıkladı. Konukoğlu, "Zaten Adapazarı Hendek'te Airfel markası ile klima, kombi ve radyatör üretiyorduk. Şimdi ürün yelpazemize Auer markalı çamaşır makinesi, fırın, şofben ve yine kombi eklenmiş oldu" dedi.

1 - Enerji

Bursa ve Gaziantep'te kojenerasyon tesisleri bulunan Sanko Holding, Rize İkizdere'de yaklaşık 125 milyon dolarlık HES yatırımı yaptı. Enerjide büyüme kararı alan holdingin, yeni HES'ler almak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Holding, enerji dağıtım ihalelerine de girebilir.

2 - Çimento

1995 yılında Adıyaman Çimento'yu alarak sektöre adım atan Sanko Holding, Bartın Çimento Fabrikası'nı 48 milyon dolara satın aldı. Gaziantep Çimento Fabrikası'nı da 128 milyon dolara almış ancak, ihale Rekabet Kurulu'nun itirazıyla iptal edilmişti.

3 - Tekstil

Alternatif alanlara yatırım yapan Abdülkadir Konukoğlu, tekstilden de vazgeçmiyor. Tekstilin önemli oyunculardan biri olan ve 1.5 yıllık dönemde sektöre 250 milyon dolarlık yatırım yapan Konukoğlu, "Tekstilde yerimizi koruyacağız ama çok fazla büyüme talebimiz olmayacak" diye konuştu.

Konukoğlu yelpazeyi genişletiyor

Daha çok tekstilci yönüyle tanınan Sanko, son yıllarda başka bazı sektörlerde de ağırlığını hissettiriyor. Bunlar arasında ambalajlı içme suyu ile gıda, hidroelektrik santrali projeleriyle enerji ve yeni tesis alımıyla çimento sektörleri yer alıyor. Airfel markasıyla klima sektöründe varlığını duyuran grup, şimdi de Auer'i bünyesine katarak elektrikli cihazlardaki gücünü artırıyor. Özellikle fırın ve Şofbendeki marka gücüyle Auer'in Sanko'ya ciddi katkı yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. İnşaat sektöründe de azımsanmayacak bir güce sahip Sanko'nun sağlık ve eğitim alanındaki faaliyetleri büyüme potansiyeli sergiliyor.

Dünya Gazetesi - 2006

Reis, bakliyatın fiyatını bir ay süreyle dondurdu

Türkiye'nin önde gelen tarımsal ürün satış kuruluşlarından Reis Tarımsal Ürünler Sanayi AŞ, Ramazan dolayısıyla fiyatlarını dondurdu. 1994 yılından bu yana Ramazan öncesi ve Ramazan süresince sabit fiyatlarla satış yapan Reis, bu yılda kendisinin ürettiği Reis ve Verim marka ürünleri Ramazan sonuna kadar sabit fiyatla satacak.



Ramazan ve kış aylarında sirkülasyon ve tüketimin artması nedeniyle fiyatların hızla yükselmesi sonucu dar gelirli vatandaşların büyük bir yük altına girdiğini, bu yükü hafifletmek amacıyla bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyleyen şirketin sahibi Mehmet Reis, “Bu uygulamamız sayesinde dar ve sabit gelirli vatandaş biraz rahatlamış olacak. İsteğimiz bizim gibi diğer tüm gıda üreticileri ve satıcılarının da bu uygulamaya katılmalarıdır” dedi. Sorumsuz ve denetimsiz kazançlarla enflasyon canavarının beslendiğini, serbest piyasa ekonomisinde bu gibi olumsuzlukların olmaması gerektiğini belirtti. Reis şunları söyledi:



“Ülkemizde enflasyon almış başını gidiyor. Dar ve sabit gelirli vatandaş eziliyor. Birileri de enflasyonun nimetlerinden haksız olarak faydalanıyor. Serbest piyasa kuralları işlemiyor. Firmaların ve satıcıların satışlardaki keyfiliği ve birliktelikleri fiyatları arttırıyor. İşadamları enflasyonla mücadelenin sadece hükümetin işi olduğunu düşünüyorlar. Bu sadece hükümetin işi değildir, bu konuda işadamlarına da çok büyük görevler düşüyor. Artık eksiklikleri giderip tedbirlerimizi almalıyız ve hükümete destek olmalıyız. Bizler Türkiye’de yaşıyor ve Türkiye’de kazanıyoruz. İşadamları olarak ülkemize ve halkımıza karşı olan görevlerimizin farkına varalım.”

Dünya Gazetesi - 1998

Siparişler, 2 milyon doları geçti: İnci Holding ABD pazarında

İZMİR (DÜNYA)

İnci Holding'in anahtar sloganı "ihracat" oldu. Mevcut ihracat pazarlarını geliştiren grubun şirketleri mayıs ayında Jantaş firması kanalı ile Amerika pazarına girmeyi başardı. Grubun mayıs ayı ihracat siparişleri ise 2 milyon doları aştı.

İnci Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emel Önel, bünyelerinde yer alan sanayi kuruluşlarının zor günleri önceden tahmin ederek globalleşme yolunda önemli adımları zamanında attığını söyledi. Dünya standartlarında ve dünya markaları ile üretim yapmalarının dünya pazarlarında kapıların açılmasına önemli katkı sağladığını söyleyen Önel, "Ülkemizin bugünkü koşulları aşması için tek çıkış yolu olarak gördüğümüz ihracat, bizim anahtar sloganımızdır" dedi. Önel, bünyelerinde yer alan İnci Akü firmasının Fiat ve Ceac Grubu'nun yayınlarında önemli yer aldığını dile getirerek, ihracatta gösterdikleri başarıları şöyle özetledi: "İnci Akü'nün Fransız, Lemmerz-İnci'nin Alman ortakları grubumuza duydukları güveni belirterek mamullerimizin alımını artırdılar.

Jantaş, Lemmerz Firması ile lisans anlaşması imzaladı. Jantaş'ın mevcut ihraç pazarlarını geliştirmek için gösterdiği yoğun çabalar, yeni meyveler verdi. Bu ay Amerika'ya ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Mayıs ayı ihracat siparişlerimiz Jantaş'ta 1 milyon dolar. Lemmerz-İnci'de 600 bin mark. İnci Akü'de ise 550 bin dolar oldu."

Dünya Gazetesi - 1994