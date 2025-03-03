Zam yağmuru "dur durak" bilmiyor - 1994

ANKARA - DÜNYA

Yerel seçimlerden sonra 60 temel kalem mal ve hizmetin fiyatında yüzde 1.3 ile yüzde 202.5 oranında artış oldu. En düşük artış inşaat demirinde olurken en yüksek zam Petkim ürünlerine yapıldı.

Seçimlerden sonra zamlar bütün hızıyla devam ederken şimdiye kadar altmış kalemin üzerindeki mal ve hizmetlere çeşitli oranlarda ram yapıldı. Plastik hammaddeleri, akaryakıt, ulaşım, kâğıt, temel gıda maddelerinde ve TEKEL, ürünlerindeki artış yüksek oranlarda gerçekleşirken, otomobil fiyatları artışı da hızlandı.

Tüketiciyi direkt ilgilendiren ürünlerden küçük tüpün fiyatı yüzde 45.6 oranında artarak 23 bin 600 liraya, makarna kilogram fiyatı yüzde 60 oranında artarak 16 bin liraya, zeytin fiyatı yüzde 37.5 oranında artarak 110 bin liraya, yumurta yüzde 50 artarak bin 500 liraya, margarin yağı yüzde 25 artarak 10 bin liraya, sıvı yağ yüzde 33,3 artarak 40 bin liraya, şeker yüzde 71.4 artarak kilogramı 24 bin liraya, baldo pirinç yüzde 108.4 artarak kilogramı 25 bin liraya, ithal pirinç yüzde 100 artarak kilogramı 20 bin liraya, Çaykur'un turist çayı yüzde 70 artarak 102 bin liraya yükseldi.

Petkim ise seçimlerden sonra üst üste iki zam yaparak ürünlerinin fiyatlarını yüzde 200'ün üzerinde artırdı. Böylelikle seçim öncesinde 13 bin 144 lira olan PVC'nin kilogramı yüzde 202 oranında artarak 39 bin 772 liraya yükseldi.

Bir yıl süreyle değişmeyeceği açıklanan akaryakıt fiyatları da önemli ölçüde arttırıldı. Buna göre süper benzinin fiyatı yüzde 81.4 oranında artarak 17 bin 181 lira, normal benzinin fiyatı yüzde 81.3 artarak 15 bin 516 liraya, motorin fiyatı ise yüzde 76 artarak 10 bin 948 liraya yükseldi.

En yüksek oranlı zamları yapan KIT’lerden biri de TEKEL oldu. TEKEL ürettiği ve ithal ettiği sigara ve içki fiyatlarını yüzde 84.6 ve yüzde 91.6 oranlarında artardı. TEKEL 2000'in fiyatı 16 bin liradan 30 bin liraya, Marlboro'nun fiyatı 21 bin liradan, 40 bin liraya, büyük rakının fiyatı 60 bin liradan 115 bin liraya, Ankara Viskisi'nin fiyatı 90 bin liradan 170 bin liraya çıkarıldı.

Ulaşım ve haberleşme hizmetleri de yüksek oranlı zamlardan nasibini aldı. Yurtiçi mektup yüzde 66.6 oranında artarak 2 bin 500 liraya, büyük Jeton yüzde 33.8 artarak 20 bin liraya çıkarken Ankara'da taksimetre açılışı yüzde 56.2 oranında, taksi kilometre ücreti ise yüzde 100 oranında artırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ise otoyol ve köprü geçiş Ücretlerine yüzde yüzde 80 ile yüzde 150 oranlarında zam yaptı. Boğaziçi ve Fatih köprüleri otomobil geçiş ücreti 20 bin liradan 50 bin liraya çıktı.

THY'nin zammı ise ortalama yüzde 50 civarında geçekleşti. Ankara- İstanbul hattı 1 milyon liradan 1 milyon 500 bin liraya, Ankara-İzmir hattı 1 milyon 50 bin liradan 1 milyon 330 bin liraya, İstanbul İzmir hattı 1 milyon liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarıldı.

Petkim dışındaki hammadde fiyatlarında en önemli artış gazete kâğıdında yaşandı. Gazete kâğıdının ton fiyatı yüzde 95 oranında artarak 13 milyon 750 bin liraya yükseldi. Ereğli Demir Çelik A.Ş.'nin fiyatları yüzde 30.2 ile yüzde 44.6 oranında arttı.

En düşük artış ise yüzde 1.3 ve yüzde 33 ile inşaat demirinde oldu. Çimentonun torba fiyatı da Ankara'da yüzde 32 oranında artarak 1 milyon 400 bin liraya çıktı. Sanayi yağları da ortalama yüzde 50 oranında arttı.

Canlı hayvan fiyatlarında yüzde 87.7’ye varan artış olurken bu oranlar henüz kesim et fiyatlarına aynı ölçüde yansımadı. İstanbul borsasında canlı hayvan fiyatları B.Karaman yüzde 75.7 artarak 58 bin liraya, kıvırcık yüzde 87,7 artarak 66 bin 500 liraya, dana yüzde 5.5 artarak 38 bin liraya, süt kuzusu yüzde 12.1 artarak 46 bin liraya çıktı.

Dünya Gazetesi - 1994

Cari açık yazın azaldı



Haziran ayında 2.1 milyar doları aşan 1997 ödemeler dengesi cari açığı, yaz aylarında turizm gelirlerinin etkisi ile azalarak eylül sonunda 1 milyar 113 milyon dolara geriledi. Buna karşın 9 aylık dönemler itibariyle cari açık 1997’de 1996 yılına göre 212 milyon dolar ve yüzde 23.53 artış gösterdi. 1996 yılında 9 aylık cari açık 901 milyon dolar olmuştu. 1997’nin ilk 9 ayında sermaye hareketleriyle elde edilen döviz, cari açıktan fazla olduğu için resmi rezervler 4 milyar 899 milyon dolar artış gösterdi. Bu dönemde bankaların orta ve uzun vadeli kredi kullanımları 1996'nın eş dönemine göre 3 milyar dolar arttı. 9 aylık Dış ticaret açığı yüzde 48 oranında genişleyerek 10 milyar 941 milyon dolara ulaştı. 22.4 milyar dolarlık ihracat gelirinin 4 milyar doları bavul ticaretinden elde edildi. Bavul ticaretinin yüzde 38.6 oranında azalması dış ticaret açığındaki artışta etkili oldu.



Ancak diğer mal ve hizmetler ile karşılıksız transferlerden elde edilen net gelirlerin yüzde 51.3 oranında artış göstermesi, cari açığın dış ticaret açığına göre daha az artmasını sağladı. Turizm gelirleri yüzde 30 artarken 9 aylık net turizm geliri 4.3 milyar dolar oldu. 9 aylık Net faiz gideri ise 1.8 milyar dolar oldu.



9 aylık sermaye hareketleri net girişi 7 milyar 450 milyon dolar oldu. Doğrudan yatırımlar yüzde 19 azalarak 358 milyon dolara düştü. Uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı nedeniyle net olarak 1 milyar 218 milyon dolar giriş oldu. Menkul kıymet yatırımlarında ise 726 milyon dolar giriş oldu.



Dünya Gazetesi - 1998

Kişi başı gelir 5008 dolar

Türkiye ekonomisi 2005'te yüzde 7.6 büyüdü; yüzde 5'lik yıllık hedefi yarı yarıya aştı

Hükümet: Olumlu

Devlet Bakanı Ali Babacan: En hızlı büyüyen ekonomilerden biriyiz. Büyüme hedefi, tıpkı 2003 ve 2004'teki gibi aşıldı. Türkiye, tarihinde ilk kez 16 çeyrek aralıksız büyüyerek yeni bir rekora daha imza attı.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: Alın bakalım, rakam burada. Ne dediniz, ne çıktı? Bunlar ekonomi politikalarının neticesidir. Katiyen kimse bizden ekonomik politikalardan taviz beklemesin. Aynen devam edeceğiz.

Sanayiciler: Sürpriz

İSO Başkanı Tanıl Küçük: Yüzde 7.6'lık büyüme hızı sürpriz bir gelişme ve çok yüksek bir artış. 2006'da yüzde 5'lik bir büyüme elde etmek oldukça zor olacak. Büyüme yüksek bir cari açıkla elde ediliyor.

ASO Başkanı Zafer Çağlayan: Türkiye milli gelirde 5 bin dolarlık psikolojik sınırını geçti. Artık yeni bir hedef olmalı. Önündeki 6-7 yıl içinde 1 trilyon dolarlık bir milli geliri hedeflemek gerekiyor.

Akademisyenler: Şüpheli

Prof. Dr. Erdoğan Alkin: Sanayi ve tarımdaki yüzde 5.6 ve 6.5'lik büyümeleri tahmin ediyorduk. Fakat inşaat çok yüksek. Doğrusu ben yüzde 6'dan fazla bir büyüme beklemiyordum. Bunlar biraz şaşırtıcı rakamlar.

Prof. Dr. Erol Katırcıoğlu: Yüzde 5 civarında olur diyordum. Ama 7.6'yı görün- ce şaşırdım doğrusu. İstatistiklerimizde sorun olduğu kanaati gitgide artıyor. AB çerçevesinde bunları düzeltmemiz gerekiyor.

Geçen yılın son çeyreğinde gayri safi milli hasıla (GSMH) artışı yüzde 10,2, GSYİH artışı da yüzde 9,5 oldu. Büyüme, piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak, 2005 yılında gayri safi milli hasılada (GSMH) yüzde 7,6, gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) ise yüzde 7,4 oldu. 360 milyar doları aşan Türkiye ekonomisi 16 çeyrek dönem arka arkaya kesintisiz büyüme rekorunu kırdı.

Geçen yıl sektörel bazda en yüksek büyüme, sabit fiyatlarla yüzde 21,5 ile inşaatta yaşandı. Yılın tamamında tarım yüzde 5,6, sanayi yüzde 6,5, ticaret sektörü de yüzde 7,4 büyüdü. Büyüme ulaştırma-haberleşmede yüzde 8,8, konut sahipliğinde yüzde 1,5, serbest meslek ve hizmetlerde yüzde 7,4, devlet hizmetlerinde yüzde 0,8, ithalat 8'de vergisinde yüzde 12,2 oldu.

Dünya Gazetesi - 2006

Hızlı tren Hazine'yi bekliyor

ANKARA-AA

Demiryollarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde tedariki öngörülen 10 adet hızlı tren seti projesi, Avru- pa Birliği (AB) normlarına göre yeniden revize edildi.

DPT'den yatırım onayı alan hızlı tren projesi Hazi- ne Müsteşarlığı'nın da kredi olurunun alınmasının ar- dından önümüzdeki gün- lerde uluslararası ihaleye çıkarılacak.

Türkiye'nin yurtdışına vagon ithal eden TCDD'nin yan kuruluşu olan TÜVESAŞ'ın "yüksek hızlı tren" projesinde yerli imalatçı olarak yer alması öngörülüyor. Ankara-İstanbul demiryolu rehabilitasyonundan sonra bu hatta hizmet vermesi düşünülen yüksek hız- trenlerin vagonlarına ait bazı bölümler TÜVESAŞ tesislerinde imal edilecek. TL karşılığı 265 trilyon lira olan alım için, bu yıl 26.5 trilyon liralık bir ödeneğin kullanılması öngörülüyor.

Trende AB standardı

TCDD Genel Müdürlüğü'nün tedarik edeceği 10 adet sette yer alacak yüksek standartlı trenler özellikleri Avrupa Birliği kriterlerine göre imal ettirilecek. Buna göre, trenlerin hız limitleri saatte 200 kilometreye çıkarılırken, her sette 6 adet vagon yer alması öngörülüyor. Tren setlerinin klimalı ve basınç dengeleyici özellikleri de bulunuyor.

Proje için hazırlanan fizibilite rakamlarına göre 10 adet hızlı tren setinin yatırım be- deli yaklaşık 120 milyon Euro olacak. Her bir tren seti yedek parçasıyla birlikte yaklaşık 12 milyon Euro bedelle temin edilecek.

Önümüzdeki günlerde açılması beklenen ihaleye, Avrupa Birliği firmalan olmak üzere birçok ülkeden firmanın teklifte bulunacağı tahmin ediliyor. İhaleye özellikle bu konuda ileri teknolojiye sahip Fransa, İtalya, İsveç, İspanya ve Alman firmalarının teklif vermeleri bekleniyor. / 2004

Dünya Gazetesi - 2004

VakıfBank özel finans kurumu kuracak



ANKARA (AA)

VakıfBank Genel Müdürü Hasan Kılavuz, bir özel finans kurumu kuracaklarını açıkladı.

VakıfBank Genel Müdürü Hasan Kılavuz, “Türkiye’de faiz almayan bir kesim var. Biz de bunlara sahip çıkmak için, bir özel finans kurumu kurma kararı aldık” dedi. Özel finans kurumuna VakıfBank’ın yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Güneş Sigorta’nın ortak olacak ve sermayesi 5 trilyon liranın üzerinde olacak. Kılavuz, kurumunun kuruluş başvurusunu önümüzdeki hafta yapacaklarını da kaydetti.

Özel finans kurumlarının bankaların tabi oldukları birtakım yükümlülükler altına alınmasına yönelik çalışmalara da değinen Kılavuz, Türkiye’de sadece özel finans kurumlarının değil factoring ve leasing gibi diğer finans kurumlarının da denetimini sağlayacak bir mekanizmanın kurulması gerektiğini vurguladı.

Dünya Gazetesi - 1998



Akbank'ta üç aylık kâr 625 milyon YTL

BORSA / FİNANS SERVİSİ

Akbank, 2006 yılı ilk çeyreğinde 625 milyon Yeni Türk Lirası brüt kår elde etti. Brüt kârı üzerinden 124 milyon Yeni Türk Lirası vergi karşılığı ayıran Akbank'ın net kâr 501 milyon Yeni Türk Lirası oldu. Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, rakamların bankanın perakende bankacılık alanındaki başarısının bir göstergesi olduğunu söyledi.

İlk çeyrek itibariyle mali tablolarını açıklayan Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul bankanın 2006 yılının ilk çeyreğinde 625 milyon YTL brüt kâr elde ettiğini belirterek vergiler düşüldükten sonra net kârlarının bir önceki yılın ilk üç aylık dönemine göre yüzde 42'lik artışla 501 milyon YTL olarak gerçekleştiğini aktardı.

Kurtul, "Reel sektöre verdiği desteği artırarak sürdüren bankamız, 2006 yılının ilk çeyreğinde kredilerini geçen yıl sonuna göre yüzde 11 artırarak 24.5 milyar YTL'ye yükseltmiştir. Toplam krediler içindeki tüketici kredilerinin payı yüzde 31 ve KOBİ kredilerinin payı ise yüzde 38'e ulaşmıştır. Toplam kredilerimizin yüzde 67'si YTL cinsi kredilerden oluşmaktadır. Bu rakamlar bankamızın perakende bankacılık alanındaki başarısının göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de kredilerimizi artırarak reel sektörü desteklemeyi ve en çok kredi veren banka olma konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi. Kurtul, ilk çeyrek itibariyle aktif toplamlarının 52 milyar YTL, özkaynaklarının ise 6.4 milyar YTL'ye ulaştığını aktardı. / 2006

Dünya Gazetesi - 2006