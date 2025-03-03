Zorlu, yeni sektörlere girecek - 1998

6 Ocak 1998’de dünyaca tanınmış 8 markaya sahip olan Fransa’nın önde gelen perde üreticilerinden Bel Air Şirketler Grubu’nu tümüyle kontrolü altına alacak Zorlu Grubu, ev tekstili konusunda sahip olduğu gücünü daha da artıracak. Tekstil Grubu’nun, 1997’de başlatılan yatırımlar ve bu yaz sonunda tamamlanacak olan yeni polyester iplik tesisiyle Avrupa’nın en büyük tesislerine sahip olacağını belirten Zorlu Holding Yönetim Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu “Tekstil grubunda hedefimiz 1999 yılında yaklaşık 100 ülkeye 200 milyon dolar ihracat gerçekleştirmek” dedi.

Televizyon ve PC’de kapasite artışı

Zorlu Holding olarak 1980 sonrası artan yatırımların ardından dünyanın önde gelen perde üreticisi durumuna ulaştıklarını belirten Ahmet Nazif Zorlu, holdingin başarı yolculuğunu şöyle anlattı:

“Önceleri sadece polyester bazlı ürünler üreten grubumuz, pamuklu mamüller üreten Zorlu Linen firmasını 1997’de Çorlu’da faaliyete geçirdi. Zorlu Linen’in yatırım tutarı 100 milyon dolara ulaşmakla beraber dünya sıralamasında en büyük mensucat üreticilerinden birisi konumuna geldi. 1995’te grubumuz tarafından alınan Vestel, Türkiye’nin ilk ve en büyük TV ve PC üreticisi durumuna getirildi. 1995’te satın alındığı zaman 380 bin adet TV üreten fabrikayı 1997’de 2.2 milyon adet üretim yapan tesis haline getirdik. 1998’de 4 milyon adete ulaşmayı hedefliyoruz. Sadece TV üretim tesisi olan firmamızı kendi teknolojisini üreten bir hale getirmek istiyoruz. Yeni PC monitör üretim fabrikasının yatırım çalışmaları devam ediyor. 280 bin adet monitör üretim kapasitesini 98’de 1 milyon adete çıkaracağız.”

Silicon Valley’de merkez

Silicon Valley’de AR-GE merkezi kuran ilk Türk firması olacaklarını ifade eden Zorlu, “Vestel olarak her türlü dijital ve enformasyon teknolojisini içeren ürünlere ulaşmak istiyoruz. Yine ihracat ağırlıklı olarak 98’de Manisa’da Zorlu Grubu bünyesinde Vestel buzdolabı fabrikasını kuruyoruz” dedi. İzmir Serbest Bölgesi’nde özellikle uydu anteni ve enformasyon teknolojisi ile ilgili ürünlerin imalatını gerçekleştiren yeni bir tesis kurulduğunu da hatırlatan Zorlu, ÖİB’den 66.5 milyon dolara Denizbank’ı satın aldıktan sonra bankacılık sektöründe de iddialı olduklarını kanıtladıklarını vurguladı.

Denizbank olarak 1997 sonu itibarıyla 13 şubeye ulaştıklarını, leasing ve factoring şirketlerinin kuruluş izinlerinin alındığını kaydeden Zorlu, aracı kurum için SPK’ya başvurduklarını, 2000 yılında 1 milyar 250 milyon dolarlık aktif büyüklüğe ve 225 milyon dolar sermayeye ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Enerjide iddialıyız”

Zorlu Grubu olarak enerji sektöründe iddialı olduklarını kaydeden Zorlu, Bursa ve Lüleburgaz’da kesintisiz elektrik enerjisi ve buhar imal eden tesislerin mevcut olduğunu belirterek, “Kojenerasyon tesisleri kurmak istiyoruz” dedi. Zorlu daha sonra şunları söyledi:

"Ağustosta Trabzon'da Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tek 5 yıldızlı oteli olan Zorlu Grand Hotel’in açılışını gerçekleştirdik. Havacılık sektöründe ise Zorlu Air firmamız ile faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca grup olarak mağazacılık konusunda fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde girmeyi planladığımız gıda sektörü için de potansiyeli inceliyoruz. Yeni bir teknik okul kurma çalışmalarımız devam ediyor.”

Zorlu Holding Şirketleri

* Tekstil: Korteks, Zorluteks, Zorlu Brode, Zorlu Linen Zorlu Mensucat, Zorlu Tekstil, Zorlu Ev Tekstili, Zorpaş.

* Finans: Denizbank, Deniz Factoring, Deniz Leasing, Deniz Yatırım, Deniz Destek.

* Elektronik: Vestel Elektronik, Vestel Pazarlama, Vestel Dış Ticaret, Vestelkom, Vestel Bilişim, Vestel Holland BV, Veseg GmBH, Vestel France SA

* Diğer şirketler: Zorlu Turizm, Zorlu Air, Zorlu Sigorta, Zorlu Grand Hotel, Zorlu Enerji.

Dünya Gazetesi - 1998

Otomotiv sanayii 1981'de 104.967 adet araç üretmeyi planladı: Yüzde 47 kapasite kullanımı ile çalışması öngörülüyor

Otomotiv Sanayii 1980 yılında, 1979’a oranla üretimde yüzde 25’lik bir düşüşle 64 bin 353 adet araç üretirken, 1981 yılı içinde 104 bin 967 adet araç üretimini planladı. Araç üretimin 1980 yılında bir önceki yıla göre gerileme kaydetmesinin nedeni esas olarak düşük kapasite kullanımına bağlanıyor. 1980 yılında 223 bin 300 adetlik kurulu kapasiteye karşılık ancak 64 bin 353 adet araç üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve bu üretiminin toplam kapasitenin yüzde 29'unu oluşturması, araç üretimindeki gerilemeyi somut olarak ortaya koyabiliyor. Türk Otomotiv Sanayi 1981 yılı programında 104 bin 967 adet araç üretimini planlarken, esas olarak yüzde 47 kapasite kullanımı ile çalışmayı öngörüyor.

1979 yılında 85.924 araç üretildi

1979 yılında üretilen toplam araç sayısı 85.924 idi. 1980 yılında üretilen toplam araç sayısı 64.353'dür. 1980 yılında 1979 yılına göre, Otobüs ve Traktör üretimi artmış, diğer tiplerde üretim düşmüştür. 1980 yılında 1979 yılına göre; 21.571 adet eksik üretim yapılmıştır. Bu % 25 daha düşük üretim demektir. Otomotiv Sanayii 1980 yılında ortalama % 29 kapasite ile çalışmıştır. 223.300 adetlik kurulu kapasiteye karşılık ancak 64.353 adet araç üretilmiştir. En düşük kapasite kullanımı çekici ve minibüste (% 22) olmuştur. En yüksek kapasite kullanımı otosistedir ve yüzde olarak % 55'e ulaşmıştır.

1979 yılında toplam ihracat 34.330.530 dolar idi. 1980 yılında toplam ihracat 67.952.527 dolara ulaşmıştır. Türk Otomotiv Sanayiinde ihracat 1980 yılında 1979 yılına göre, 33.621.997 dolara yükselmiştir. Bu rakam, % 97 artış demektir. İhracatta en büyük pay % 47’lik bir oranla 32.174.200 dolarla otobüse aittir.

Türk Otomotiv Sanayiinde 1979 yılı sonu itibarıyla toplam istihdam 16.843 idi. 1980 yılı sonu itibarıyla toplam istihdam 15.243 olmuştur.

Düşük kapasite ile çalışma, endüstrimizin ciddi bir sorunu olmaya devam etmektedir. 1980 yılında üretimin artmayışının başlıca sebepleri şunlardır: Nakit sıkıntısı, iş barışının sağlanamaması, yeterli döviz sağlanamaması, yeterli hammadde yokluğu, yan sanayi sorunları

İş barışı sorunları çözümlendi

1980 yılında üretimi engelleyen iş barışı sorunlarının 12 Eylül Harekatı ile çözümlenmiş olması ve bu tarz sorunların çözüm yoluna girmesi, bazılarının ise 1981 yılında çözümleneceği düşüncesi ile Türk Otomotiv Sanayii ana programı toplam 104.967 araç üretmeyi planlamıştır. Bu araçların tipleri şöyledir: 493 adet çekici, 12400 adet kamyon, 12100 adet kamyonet, 1596 adet otobüs, 47300 adet otomobil, 3600 adet minibüs, 934 adet minibüs 26544 adet traktör. Türk Otomotiv Sanayii 1981 yılında % 47 Kapasite kullanımı ile çalışmayı öngörmüştür. Ancak, bu üretimin gerçekleştirilebilmesi için bazı tiplerde olan bu satış tıkanıklığının giderilmesi ve nakit sıkıntısına bir çare bulunması gerekmektedir.

Dünya Gazetesi - 1981

Düsseldorf'da Türkmoda rüzgarı esti

İSTANBUL- DÜNYA

Tekstil ve hazır giyim sektörü, her türlü olumsuz koşullara rağmen aktif iletişim ve pazarlama kanallarını ön planda tutarak dünyadaki pazar payını artırmaya çalışıyor. Dünyadaki son trendleri yansıtan ve koleksiyon mantığı ile üretilen ürünleri sergileyen Türk firmaları, Almanya'nın Düsseldorf kentinde 1 Şubat'ta başlayan ve bugün bitecek olan dünyanın en büyük moda ve tekstil etkinliği olan CPD Fuarı'na damgasını vurdu.

Ulusal katılımı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen fuarın açılışında konuşan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, sektördeki durgunluğa ve ekonomik belirsizliklere rağmen 2004'de fuarın katılımcı sayısını daha da artırdıklarını söyledi.

2003 Ağustos ayında düzenlenen fuara Türkiye'den katılan firma sayısının 95 olduğunu hatırlatan Orakçıoğlu, bu kez rakamın 124'e çıktığını bildirdi. Orakçıoğlu, artan katılım sayısının aslında Türk firmalarının dünya pazarlarında daha fazla yer edinme gayretinin sonucu olduğunun altını çizerek şöyle devam etti:

"Türk firmaları, son trendlerle bütünleşen, değişimi yansıtan koleksiyon mantığı ile üretilen ürünleri ile CPD Fuarı'nda yer alıyor. Hazır giyim endüstrisinden, moda endüstrisine doğru bir yöneliş var. Daha fazla üretim, da- ha fazla döviz için çaba harcıyoruz."

Dünya Gazetesi - 2004

Dizel minibüsün seri üretimi bu yıl başlayacak

BURSA (AA)

Türkiye’de ilk kez Bursa Organize Sanayii Bölgesi’nde kurulu bulunan Karsan Fabrikasında üretilen dizel motorlu “Peugeot J,9” marka minibüsün seri üretimine bu yıl başlanacağı bildirildi. Fabrika yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1981 yılında yüzde 70 yerli olarak imal edilen dizel motorlu minibüs, bu yıl yüzde 80 yerli olarak üretilecek. Bu yıl bin 500 dizel minibüs üretileceğini belirten yetkililer, Anadolu nun muhtelif şartlarına cevap verebilecek kalite ve kapa- siteye uygun olarak gerçekleştirilen minibüs üretiminin 1985 yılında yılda üç bin 500 ila 5 bin arasında olacağını söylediler.

Dünya Gazetesi - 1981