10 milyon öğrenciye ‘online’ eğitim hedefi

Mehtap HALICI

Matematik öğretmeni olan eşi ile ihtiyaç analizleri, sınıf gözlemleri ve yaşanan gelişmeler ışığında Derslig’in 2018 yılında kurulduğunu belirten girişimci Derslig Kurucu ve Yöneticisi Mehmet Özdemir, bugün itibarıyla Derslig’in, 266 binin üzerinde öğretmen ve 1 milyon 100 bine yakın öğrenci tarafından kullanıldığı söyledi.

Derslig’in orta vadedeki hedefinin 2 milyon öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 30’unun Derslig’e üye olması olduğunu ifade eden Özdemir, “Uzun vadede ise 10 milyon öğrenci ve öğretmenlerin yüzde 50’sinin Derslig’e üye olmasını hedefliyoruz”dedi. Özdemir, en büyük hayalinin ise bu girişimi yurt dışına da açarak bu alanda dünyanın sayılı eğitim teknolojileri alanındaki şirketlerden biri haline getirmek olduğunu belirtti.

800 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı

Hem Türkiye’de hem de dünyada birçok yeniliğin hayatımıza gireceğini belirten Mehmet Özdemir, pandeminin ve dijitalleşmenin de etkisiyle bilişim teknolojileri destekli uzaktan öğrenim pazarının her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyledi.

Dijitalleşme ile birlikte hayatımıza yepyeni uygulamalar ve platformların girmeye devam edeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Özdemir, “Bilişim teknolojileri destekli uzaktan öğrenim pazarı Türkiye’de 800 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı. 2020 yılında 88,33 milyar dolar pazar payına sahip olan online eğitimin, 2026 yılına kadar her yıl ortalama yüzde 12,62'lik bir artışla 180,19 milyar dolara ulaşacak. Global pazar her yıl yüzde 8 genişlerken Türkiye’de bu durumun çok daha hızlı ilerlediğii görülüyor” diye konuştu.

Yapay zekâ destekli bir sistem sunuyor

Üyelik sistemiyle çalışan bir platform olduklarını belirten Mehmet Özdemir, şunları söyledi: “Öğrenciler, öğretmenler ve eğitim kurumları üye olabiliyorlar. Farklı üyelik seçeneklerimiz var. Öğrencilere; animasyon destekli, konu anlatımları, interaktif içerikler ve yeni nesil sorular, yapay zekâ destekli bir sistem sunuyoruz. İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrencilere hitap ediyoruz”