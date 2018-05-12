115 bin misafir öğrenciye ikamet kolaylığı

12 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Öğrenci Buluşmasında yabancı öğrencileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Türkiye'ye 'Türkiye Bursları' kurumları vasıtasıyla gelen 115 bin misafir öğrenci olduğunu anımsatan Erdoğan şunu söyledi:

"Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum misafir öğrencilerimiz kendi ikamet belgelerini yenilemek mecburiyetindeler. Kurum önünde çok ciddi yığılmalar yaşanıyor. 115 bin öğrencimizin tamamı ikamet belgelerini kendi üniversitelerinden alabilecekler."

Eskiden misafir öğrencilere çalışma izninin verilmediğini anımsatan Erdoğan, "Yakında hem öğrenciler hem mezunlar için çalışma izni sorununu ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca misafir öğrencilerin eskisi gibi üç ay beklemeden derhal genel sağlık sigortası kapsamına dahil olabileceklerini de açıkladı ve "Eskiden kalma sigorta prim borcu olan öğrencilerimizin de gecikme faizleri silindi" dedi.