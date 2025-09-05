12 yıl zorunlu eğitim sistemi değişiyor mu? Masada 3 model var! Bakan Tekin yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin ayrıca pazartesi günü İstanbul'daki okullarda trafik yoğunluğunu azaltmak adına 10.00-15.00 saatleri arasında eğitim verileceğini açıkladı.

Zorunlu eğitim süresi tartışması

Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısalması için kamuoyu oluştuğunu belirterek, bu konuda revizyon yapmayı planladıklarını açıkladı.

Bakan Tekin, “8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratiktir. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz” dedi.

Sabah gazetesinde yer alan haberlere göre masada üç model olduğu iddia ediliyor:

3+1 modeli: Lisenin 3 yıl olması, 12. sınıfın sınav yılına dönüştürülmesi.

2+2 modeli: 10. sınıf sonrası diploma verilmesi, isteyenin 2 yıl daha devam etmesi.

Yaş modeli: 16 yaşını dolduranların zorunlu eğitimden çıkması ya da lisenin tamamen zorunluluktan çıkarılması.

Eğitim sistemi hakkında

Türkiye’de mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi, 2012-2013 döneminde başlatılan 4+4+4 modeli ile uygulanıyor. Bu sistemle birlikte zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştı.

“Zorunlu bağış yok”

Bakan Tekin, kayıt sırasında velilerden para istenmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bir veli ‘Çocuğumu kaydetmek için para istiyorlar’ diyorsa burada bir yanlış anlaşılma var. Biz tüm öğrencilerimizi otomatik olarak kaydediyoruz. Kimseye kayıt sırasında inisiyatif yok. Zorunlu bağış diye bir şey yok, bu hukuka aykırı” dedi.

Tekin, bazı velilerin çocuklarını adreslerine uygun okula değil farklı bir okula kaydettirmek istediğinde sorun yaşandığını, bu durumun da yanlış algıya neden olduğunu söyledi.

Tekin okul aile birliklerinin sunduğu ek hizmetler için gönüllü bağış talep edebileceğini, bunun zorunlu tutulamayacağını vurguladı.

Okul kıyafetleri düzenlemesi

Okul üniformalarıyla ilgili yeni düzenlemeyi açıklayan Tekin, “Her yıl öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz marka tanımlamadan kıyafet belirlesin. Bizim kademelerimiz 4 yıl, bu süre boyunca kıyafet değişmesin. Velinin yükü azalacak, çocuk aynı kıyafetle eğitimini sürdürecek” dedi.

Tekin, serbest kıyafet uygulamasının pedagojik sorunlar yarattığını, öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açtığını ve veliler için ek maliyet oluşturduğunu ifade etti.

Tekin ayrıca bazı okul yöneticilerinin velileri belli mağazalara yönlendirmesi nedeniyle şaibe iddiaları çıktığını, bu durumu ortadan kaldırmak için de yeni düzenleme yaptıklarını söyledi.

56 yeni düzenleme

Bakan Tekin, 2025-26 eğitim-öğretim yılı için 56 maddelik bir genelge yayımlandığını, öğretmenler ve idarecilerle paylaşılan bu genelgede “Aile Yılı” etkinliklerinden, “Yeşil Vatan” temalı çevre farkındalığı projelerine kadar çeşitli yenilikler bulunduğunu belirtti.

Özel okullara yönelik düzenlemeler

Özel okul fiyatları ve servis denetimlerine de değinen Tekin, fiyatların resmi kanallardan takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, "Özel okulların hepsini denetliyoruz. Sundukları hizmetin maliyetini sisteme girmelerini ve velilerle bunu şeffaf bir biçimde paylaşmalarını istiyoruz" dedi.

Özel okullardaki ders kitaplarına yönelik de dikkat çeken bir açıklamada bulunan Tekin, "Ders kitaplarımızın, özel okullarda ders kitabı olarak okutulmasını ısrarla istiyoruz ve bunun denetimini de yapacağız. Bu konuda özel okullara yaptırım uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

Servislerde kamera uygulamasının zorunlu olduğunu vurgulayan Tekin, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları ile koordineli denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Öğretmen atamaları

Tekin, her yıl yüksek sayılarda öğretmen ataması yapılmadığını, bundan sonra da atamaların ihtiyaç kadar yapılacağını söyledi. “Bundan sonraki yıllarda 30-40 bin atama olmayacak ama ihtiyaç doğrultusunda atamalar sürecek” dedi.