19 milyon öğrenci ders başı yapacak: TESK Başkanı Palandöken'den okul çevreleri için güvenlik uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okul çevrelerinin güvenliği konusunda uyarılarda bulunan TESK Başkanı Palandöken, "Yaklaşık 19 milyon çocuğumuz, 1’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar okula başlayacak. İnşallah okulda derslerine çalışıp karnelerini ve ara tatillerini doya doya yaşarlar. Ancak aile olarak bize de görevler düşüyor. Aynı şekilde emniyet güçlerine, okul aile birliklerine, okul müdürlerine ve çevredeki otokontrolümüze de ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

"Güvensiz servislerden uzak duralım"

Belgesiz, güvensiz servisler uzak durulması gerektiğine vurgu yapan Palandöken, okul önlerine satılan ürünlere yönelik de sıkı denetimler yapılması gerektiğini vurguladı:

Okul önlerinde ve çevresinde çocukların güvenliği için yetkililere, ailelere ve esnafa çağrıda bulunan TESK Başkanı Palandöken,

"Okul önlerinde hijyenik olmayan ürünlerin satıldığını çocuklarımıza tembih etmeliyiz. Merdiven altı üretimlerden, kötü alışkanlıklara yol açabilecek arkadaşlıklardan ve en çok da ailelerin korktuğu uyuşturucu maddeleri satanlardan uzak tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenli bir eğitim alacağı, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gidip gelecekleri bir dönemi yaşamak istiyoruz.

Bunun için aile, şoför abileri, okul yönetimi, emniyet güçleri ve kolluk kuvvetlerinden olan zabıtaların sıkı bir kontrol içerisinde olması, hiçbir şeye göz açtırılmaması gerekiyor. Her yıl maalesef bazı olaylar yaşanabiliyor. Ancak tedbirleri en başta almak lazım. Çocuklarımızı okul çevresinde tanımadıkları kişilerden, tanımadıkları araçlardan uzak tutmalıyız. ‘Biraz ucuz olsun’ mantığıyla komşular arasında tutulan, belgesiz, güvensiz servislerden uzak duralım. Güvenilir, sertifikalı, meslek odasına kayıtlı araçlar olmalı ki evlatlarımızı onlara emanet edebilelim. Bununla birlikte zararlı maddelerin okul önlerinde satılmasına da kolluk kuvvetleri sıkı denetimlerle engel olmalıdır."

"Çocukların huzur ve güvenliği çok önemli"

Çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim görmesinin önemine vurgu yapan Palandöken, velilere de bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü kaydederek şu açıklamaları yaptı:

"Çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde eğitim görmesi gerçekten çok önemlidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, araçların periyodik bakımlarının yapılması, servis şoförlerinin çocuklara uygun şekilde davranması ve yolculuk sırasında hız yapmadan, kurallara uyarak onları güvenli bir şekilde okula götürüp getirmesini kapsıyor. Tecrübeli şoför abilerine emanet edeceğiz ama biz de elimizi onların üzerinden çekmeyeceğiz. Biz otokontrol yapacağız, daimi takip edeceğiz ve söylediğim paydaşlarla da ortaklaşa her an irtibat halinde olacağız."