2019 Erasmus+ Programı teklif çağrısı ilan edildi

06 Kasım 2018

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığınca, Erasmus+ Programı için 2019 yılı teklif çağrısı ilan edildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin eğitim, gençlik ve spor alanındaki desteklerini kapsayan Erasmus+ Programı'na ilişkin 2019 yılı teklif çağrısının ilan edildiği belirtildi.

Teklif çağrısında, 2019'da Erasmus+ Programı kapsamında proje başvurularının alınacağı alt programlar, başvuru tarihleri ve bütçelerine ilişkin bilgilerin yanı sıra programın uygulama kurallarına ilişkin Erasmus+ rehberinin yayımlandığının aktarıldığı açıklamada, Avrupa Komisyonu tarafından gelecek sene için program bütçesinin 3 milyar avro olarak açıklandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erasmus+ Programı 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında yükseköğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında hazırlanan projelere hibe desteği verilecek. 2019 yılı teklif çağrısı kapsamında ülkemizdeki eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilecek."

2019'da Avrupa çapında ilk kez Avrupa Üniversiteleri faaliyeti çerçevesinde başvuru alınacağının bildirildiği açıklamada, 2025 Avrupa Eğitim Alanı'nın oluşturulması kapsamında desteklenen Avrupa Üniversiteleri faaliyetinin gelecek sene pilot çalışmayla başlayacağı ve yüksek öğretim kurumlarından oluşan 6 ağa destek vereceği belirtildi.

"Program, Türkiye'ye yönelik ön yargılarının kırılmasını sağlıyor"

Çağrı ilanına ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Erasmus+ Programı'nın eğitim ve gençlik camiası tarafından büyük ilgiyle karşılandığını ifade etti.

Her sene Türkiye Ulusal Ajansının aldığı 10 bine yakın başvuruyla Avrupa genelinde sunulan proje başvuru sayısı bakımından programı uygulayan 33 ülke arasında birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Kaymakcı, şunları kaydetti:

"AB fikri, Erasmus+ Programı kapsamında yapılan projeler ile günlük hayatımızda daha anlaşılır hale gelmektedir. Bununla birlikte, Erasmus+ Programı AB vatandaşlarının Türkiye'ye yönelik ön yargılarının kırılmasını ve kültürel yakınlaşmayı sağlarken diğer taraftan ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlarımıza AB ülkeleriyle iş birliğinin yolunu açmaktadır."

Erasmus+ projelerinin desteklediği sosyal içerme, fırsat eşitliği, duyarlı vatandaş olma bilincinin geliştirilmesi gibi öncelikler sayesinde AB projesinin temel felsefesinin yaşatılması bakımından güçlü bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Kaymakcı, programın Türkiye'deki eğitim kalitesinin ve nitelikli iş gücünün artırılmasına, genç işsizliğinin azaltılmasına ve dolayısıyla 2023 hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlaması açısından da ayrı bir önem taşıdığının altını çizdi.

Kaymakcı, "Ülkemizde eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşları proje başvurusu yaparak Erasmus+ Programı kapsamındaki fırsatlardan yararlanmaya çağırıyor ve 2019 yılı teklif çağrısının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Erasmus+ Programı kapsamında proje başvurularının alınacağı alt programlar, başvuru tarihleri, programın uygulama kurallarına ve diğer bilgilere Türkiye Ulusal Ajansının internet sitesi www.ua.gov.tr'den ulaşılabilir.

Kaynak: AA