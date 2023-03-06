2023 yılının özel okul teşvik şartları nelerdir? kimler nasıl faydalanabilir?

Milli Eğitim Bakanlığının başarılı olan öğrencilerin daha iyi bir eğitim alabilmeleri adına uygulamaya koyduğu Özel Okul Öğretim Desteği Programı 2023 yılında da devam ediyor. Program kapsamında, özel okullarda eğitim görmek isteyen öğrencilerin velilerine okula ödemiş oldukları ücretlerin bir kısmı yıl içerisinde geri ödeniyor. Peki, yeni öğretim yılında destek programından kimler faydalanabilecek?

Özel Okul Öğretim Desteği Programı'ndan Kimler Faydalanabilir?

Çocuklarına özel okulda eğitim aldırmak isteyen veliler, Özel Okul Öğretim Desteği Programı'ndan faydalanabiliyor. Bu desteği alabilmek için öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerekli görülen bazı kriterlere uygun olması gerekiyor. Burada göze çarpan ilk kriter, öğrencilerin başarı durumuyken bir diğer ana kriter ise ailenin maddi durumudur. Maddi olarak özel okulu karşılayamayan ailelerin başarılı çocuklarının bu destek programından faydalanabilmesi mümkündür.

Özel Okul Öğretim Desteği Programı Şartları Nelerdir?

Özel Okul Öğretim Desteği Programı'ndan faydalanmak isteyen ailelerin bakanlık tarafından belirlenen şartları sağlaması gerekiyor:

- T.C. vatandaşı olmak.

- İlkokula başlayacak öğrenciler için gerekli yaş aralığında olmak.

- Resmî/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak.

- Öğrencinin yaşı veya okuduğu sınıf fark etmeksizin daha öncesinde sınıf tekrarı yapmamış olmak.

- Eğitim ve öğretim desteği almak istenen okul türünün kayıt ve nakil şartlarını karşılıyor olmak.

Özel Okul Öğretim Desteği Programı'na Nasıl Başvurulur?

Velilerin Özel Okul Öğretim Desteği Programı'na kayıt yaptırabilmesi için şu adımları uygulaması gerekiyor:

- Anaokulu düzeyindeki öğrenciler için kayıtlı oldukları e-okul sistemi üzerinden başvurulur.

- 1. ve 5. sınıf öğrencileri için öğrencilerin kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine talepler iletilerek başvurulur.

- 8. sınıfı bitiren öğrencilerin özel liseye kayıt yaptırabilmeleri için merkezi yerleştirme sınavının sonuçlarını beklemeleri gerekir. Daha sonra başvurular, e-okul sistemi üzerinden yapılabilir.

- 2. sınıftan 11. sınıfa kadar olan ara sınıf öğrencileri için başvurular kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine yapılır.

Özel Okul Öğretim Desteği Programı'na Başvuru İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

- Öğrencinizin eğer varsa il, ülke veya ulusal çapta katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelere(birincilik, ikincilik, üçüncülük) ait belgeler.

- Öğrencinin birlikte yaşadığı ailenin aylık gelir düzeyini belirten belge.

- Eğer kirada evleri varsa başvuru esnasında ''Kira Gelir Taahhütnamesi'' belgesinin doldurulması.

- Öğrencinin kardeşlerinin eğitim bilgilerini gösteren belge.