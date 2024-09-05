2024-KPSS Ortaöğretim aday sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? (2024-KPSS sınav belgesi alma)
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM),k 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) dair önemli bir bilgilendirme yaptı. 2024-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri internette erişime açıldı. 2024-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesinin nasıl ve nereden alınacağı belli oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 15 Eylül'de düzenlenecek 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2024-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
2024-KPSS Ortaöğretim sınavına son giriş saati
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.