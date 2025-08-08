2025 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı! İşte nakil sonuç sorgulama ekranı (LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır?)
2025 LGS 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 1. nakil yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos 2025 Cuma günü saat 11.00’de ilan edilmesi bekleniyordu ancak sonuçlar 1 saat erken açıklandı. İlk yerleştirmede arzu ettiği okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, 4-6 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil başvurularını yapmıştı. Sonuçlar MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri girilerek öğrenilebiliyor. İlk nakil dönemi tamamlanırken, 2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos’ta alınacak.
2025 LGS 1. nakil sonuçları, bugün öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor.
İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen veya tercih değişikliği yapmak isteyen binlerce öğrenci, 4-6 Ağustos tarihleri arasında 1. nakil başvurularını gerçekleştirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sürecinde 1. nakil yerleştirme sonuçları açıklandı.
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı?
MEB takvimine göre LGS 1. nakil sonuçlarının 8 Ağustos 2025’te saat 11.00 itibarıyla açıklanması bekleniyordu. Sonuçlar saat 10:00 itibarıyla erişime açıkladı.
LGS 1. nakil sonuçları nasıl sorgulanır?
LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Öğrenciler, sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini girerek erişebiliyor.
LGS 1. NAKİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?
MEB takvimine göre 1. nakil sürecinin ardından yerleştirmeye esas 2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. 2. nakil sonuçları ise 14 Ağustos 2025’te ilan edilecek.