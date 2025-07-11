2025 LGS (lise) taban puanları: Fen lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
2025 LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Kimileri beklediği puanı elde edemezken kimileri de büyük bir başarı kaydetti. Sınav sonuçlarının ilanının ardından taban puanları gündem oldu. Hem sonuçlar hem de taban puanları ile yüzdelik dilimler yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2024 lise taban puanları...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün ilan edildi. Yaklaşık 1 milyon öğrenci sonuçlara MEB'den ulaştı.
Öğrencilerin heyecanına veliler de ortak olurken yoğun bir şekilde lise taban puanları araştırılıyor.
Aileler alınan puana göre plan gerçekleştirecek. İşte Fen lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri...
LGS (lise) taban puanları
2025 taban puanları henüz açıklanmış değil. Liselere yerleştirmeler sonrası başarı puanları belli olacak. 2024 taban puanları ise şöyle:
İL İL LİSE BAŞARI SIRASI İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 500 puan
Kabataş Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 495,3605 puan
Kabataş Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 494,6321 puan
Ankara Fen Lisesi (Fen Lisesi, İngilizce) - 494,4902 puan
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI, İngilizce) - 492,0513 puan
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 489,1223 puan
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,4181 puan
Tofaş Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,4181 puan
Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,2761 puan
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 485,8372 puan
Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ, İngilizce) - 484,3638 puan
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan
Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan
Erbakır Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan
Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 482,7658 puan
Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,2035 puan
Haydarpaşa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 482,2035 puan
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce) - 482,0616 puan
Vehbi Dinçerler Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 480,5886 puan
Haydarpaşa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 479,742 puan
Kocaeli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 479,6215 puan
Vefa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 479,6227 puan
Atatürk Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 479,1231 puan
Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ, İngilizce, Ankara Elmadağ) - 478,2735 puan
Sümer Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kayseri Kocasinan) - 477,54 puan
Beşiktaş Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 477,54 puan
Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 477,398 puan
Cumhuriyet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Ankara Çankaya) - 477,256 puan
Pertevniyal Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 475,3916 puan
Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fransızca) - 475,0783 puan
Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 474,3964 puan
Bursa Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 474,3741 puan
Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Diyarbakır Yenişehir) - 474,9363 puan
Yaşar Acar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Büyükçekmece) - 473,5831 puan
Trabzon Merkez Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 473,5831 puan
TOBB Osmaniye Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 472,3779 puan
Nazilli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 472,544 puan
TOBB Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Gaziantep Şahinbey) - 472,4499 puan
Ebru Nayim Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Tekirdağ Süleymanpaşa) - 472,1721 puan
AYDEM Fen lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Denizli Merkezefendi) - 472,1131 puan
Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 471,1835 puan
Muammer Dereli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli İzmit) - 471,3287 puan
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 470,6839 puan
Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Bursa Osmangazi) - 470,4644 puan
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce, İstanbul Başakşehir) - 470,4067 puan
Antalya Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 470,1534 puan
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 470,1187 puan
Şehit Turgut Solak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Balıkesir Karesi) - 469,8549 puan
Özkent Akbilek Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Ankara Etimesgut) - 469,1301 puan
Adana Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 468,6025 puan
Kayseri Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kayseri Melikgazi) - 468,0647 puan
Halil Kale Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Manisa Turgutlu) - 468,7218 puan
Canik Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Samsun Canik) - 468,2398 puan
İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce, İstanbul Üsküdar) - 468,2193 puan
Kaya Karakaya Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Elazığ Merkez) - 467,5151 puan
Trabzon Yomra Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 467,3723 puan
Selçuklu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Konya Selçuklu) - 466,8279 puan
Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, Almanca, İstanbul Maltepe) - 466,6618 puan
Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 466,5198 puan
Eskişehir Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Eskişehir Tepebaşı) - 466,3054 puan
Yaşar Kımıl Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Denizli Pamukkale) - 465,8152 puan
Atatürk Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, İstanbul Beşiktaş) - 465,8152 puan
Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 465,8152 puan
Doğan Cüceloğlu Fen lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Küçükçekmece) - 465,6977 puan
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Kartal) - 465,3946 puan
Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, İstanbul Fatih) - 465,1114 puan
Kartal Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 465,1175 puan
Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 465,0725 puan
ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 464,9694 puan
Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Diyarbakır Bağlar) - 464,9797 puan
Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kırşehir Merkez) - 464,8748 puan
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 464,832 puan
Karatay Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Konya Karatay) - 464,5711 puan
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 464,4846 puan
Ankara Atatürk Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Çankaya) - 464,3663 puan
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, Arapça, İstanbul Başakşehir) - 464,1328 puan
Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 464,0838 puan
Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Bursa Nilüfer) - 463,9858 puan
Nişantaşı Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 463,9393 puan
Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Gaziantep Şehitkamil) - 463,5187 puan
Şehit Özcan Kan Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli İzmit) - 463,4955 puan
Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Başakşehir) - 463,3789 puan
Van Türk Telekom Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 463,3763 puan
Bahçelievler Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 462,6497 puan
Gazi Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Çankaya) - 462,4613 puan
Yücel Boru Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli Gebze) - 462,0662 puan
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, Almanca, İstanbul Ümraniye) - 462,0012 puan
Ortaklar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Aydın Germencik) - 461,8034 puan
Kartal Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 461,3229 puan
Ordu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 461,1219 puan
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, Rusça, İstanbul Başakşehir) - 461,1432 puan
Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Pendik) - 461,01 puan
Namık Karamancı Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Antalya Manavgat) - 460,843 puan
Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Ümraniye) - 460,8708 puan
Adem-Tolunay Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Antalya Muratpaşa) - 460,3053 puan
15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Çorum Merkez) - 460,2832 puan
Kastamonu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 460,1684 puan
Uşak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 460,1878 puan
ÇEAS Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Adana Çukurova) - 460,0913 puan