2025 LGS (lise) taban puanları: Fen lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün ilan edildi. Yaklaşık 1 milyon öğrenci sonuçlara MEB'den ulaştı.

Öğrencilerin heyecanına veliler de ortak olurken yoğun bir şekilde lise taban puanları araştırılıyor.

Aileler alınan puana göre plan gerçekleştirecek. İşte Fen lisesi, Anadolu lisesi, İmam Hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

LGS (lise) taban puanları

2025 taban puanları henüz açıklanmış değil. Liselere yerleştirmeler sonrası başarı puanları belli olacak. 2024 taban puanları ise şöyle:

İL İL LİSE BAŞARI SIRASI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 500 puan

Kabataş Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 495,3605 puan

Kabataş Erkek Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 494,6321 puan

Ankara Fen Lisesi (Fen Lisesi, İngilizce) - 494,4902 puan

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI, İngilizce) - 492,0513 puan

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 489,1223 puan

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,4181 puan

Tofaş Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,4181 puan

Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 488,2761 puan

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 485,8372 puan

Baykar Milli Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ, İngilizce) - 484,3638 puan

Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan

Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan

Erbakır Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,9083 puan

Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 482,7658 puan

Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 482,2035 puan

Haydarpaşa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 482,2035 puan

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce) - 482,0616 puan

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 480,5886 puan

Haydarpaşa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 479,742 puan

Kocaeli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 479,6215 puan

Vefa Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 479,6227 puan

Atatürk Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 479,1231 puan

Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ, İngilizce, Ankara Elmadağ) - 478,2735 puan

Sümer Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kayseri Kocasinan) - 477,54 puan

Beşiktaş Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 477,54 puan

Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 477,398 puan

Cumhuriyet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Ankara Çankaya) - 477,256 puan

Pertevniyal Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 475,3916 puan

Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fransızca) - 475,0783 puan

Bornova Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 474,3964 puan

Bursa Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 474,3741 puan

Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Diyarbakır Yenişehir) - 474,9363 puan

Yaşar Acar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Büyükçekmece) - 473,5831 puan

Trabzon Merkez Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 473,5831 puan

TOBB Osmaniye Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 472,3779 puan

Nazilli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 472,544 puan

TOBB Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Gaziantep Şahinbey) - 472,4499 puan

Ebru Nayim Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Tekirdağ Süleymanpaşa) - 472,1721 puan

AYDEM Fen lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Denizli Merkezefendi) - 472,1131 puan

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 471,1835 puan

Muammer Dereli Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli İzmit) - 471,3287 puan

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 470,6839 puan

Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Bursa Osmangazi) - 470,4644 puan

M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce, İstanbul Başakşehir) - 470,4067 puan

Antalya Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 470,1534 puan

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 470,1187 puan

Şehit Turgut Solak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Balıkesir Karesi) - 469,8549 puan

Özkent Akbilek Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Ankara Etimesgut) - 469,1301 puan

Adana Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce) - 468,6025 puan

Kayseri Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kayseri Melikgazi) - 468,0647 puan

Halil Kale Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Manisa Turgutlu) - 468,7218 puan

Canik Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Samsun Canik) - 468,2398 puan

İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, İngilizce, İstanbul Üsküdar) - 468,2193 puan

Kaya Karakaya Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Elazığ Merkez) - 467,5151 puan

Trabzon Yomra Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 467,3723 puan

Selçuklu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Konya Selçuklu) - 466,8279 puan

Şehit İlhan Varank Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, Almanca, İstanbul Maltepe) - 466,6618 puan

Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 466,5198 puan

Eskişehir Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Eskişehir Tepebaşı) - 466,3054 puan

Yaşar Kımıl Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Denizli Pamukkale) - 465,8152 puan

Atatürk Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, İstanbul Beşiktaş) - 465,8152 puan

Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 465,8152 puan

Doğan Cüceloğlu Fen lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Küçükçekmece) - 465,6977 puan

Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Kartal) - 465,3946 puan

Çemberlitaş Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, İstanbul Fatih) - 465,1114 puan

Kartal Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 465,1175 puan

Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 465,0725 puan

ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Anadolu Teknik Programı, MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI, İngilizce, Ankara Yenimahalle) - 464,9694 puan

Borsa İstanbul Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Diyarbakır Bağlar) - 464,9797 puan

Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kırşehir Merkez) - 464,8748 puan

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 464,832 puan

Karatay Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Konya Karatay) - 464,5711 puan

Bahçelievler Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Almanca) - 464,4846 puan

Ankara Atatürk Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Çankaya) - 464,3663 puan

M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, Arapça, İstanbul Başakşehir) - 464,1328 puan

Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 464,0838 puan

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Bursa Nilüfer) - 463,9858 puan

Nişantaşı Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 463,9393 puan

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Gaziantep Şehitkamil) - 463,5187 puan

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli İzmit) - 463,4955 puan

Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Başakşehir) - 463,3789 puan

Van Türk Telekom Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 463,3763 puan

Bahçelievler Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 462,6497 puan

Gazi Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Ankara Çankaya) - 462,4613 puan

Yücel Boru Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Kocaeli Gebze) - 462,0662 puan

Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, Almanca, İstanbul Ümraniye) - 462,0012 puan

Ortaklar Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Aydın Germencik) - 461,8034 puan

Kartal Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, İngilizce) - 461,3229 puan

Ordu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 461,1219 puan

M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi, FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI, Rusça, İstanbul Başakşehir) - 461,1432 puan

Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Pendik) - 461,01 puan

Namık Karamancı Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Antalya Manavgat) - 460,843 puan

Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi (Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, İstanbul Ümraniye) - 460,8708 puan

Adem-Tolunay Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Antalya Muratpaşa) - 460,3053 puan

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce, Çorum Merkez) - 460,2832 puan

Kastamonu Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 460,1684 puan

Uşak Fen Lisesi (Fen Lisesi, FEN BİLİMLERİ ALANI, İngilizce) - 460,1878 puan

ÇEAS Anadolu Lisesi (Anadolu Lisesi, İngilizce, Adana Çukurova) - 460,0913 puan