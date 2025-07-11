2025 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Lise boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve aileleri sonuçları öğrendi. Şimdi yoğun bir şekilde lise taba puanları incelenirken bir yandan da tercih işlemlerinin tarihi araştırılıyor. Binlerce kişi "2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak", "Lise boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak" sorularına yanıt arıyor.
Bugün lise adaylarının beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilere LGS sonuçlarının açıklandığı müjdesini verdi. Sonuçları öğrenen öğrenci ve veliler taban puanları araştırmasına girişti.
Başarılı puan alan adayları tercih heyecanı yavaş yavaş sarmaya başladı. Şimdi sıkça "2025 LGS tercihleri ne zaman başlayacak", "Lise boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak" soruları geliyor.
LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2025 LGS kılavuzuna göre lise tercihleri için adaylara 11 gün süre verilecek. Tercihler 14 Temmuz'da başlayıp 24 Temmuz'da sona erecek.
LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Tercih işlemlerinin ardından öğrenciler tercih sonuçları için bekleyişe girecek. Milli Eğitim Bakanlığı tercih sonuçlarının 4 Ağustos'ta ilen edileceğini belirtti.
LGS boş kontenjanlar ne zaman belli olacak?
2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar da belli olacak. Kontenjanlar da 4 Ağustos'ta duyurulacak.
Nakiller ne zaman?
Nakil süreci ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında iki aşamada yürütülecek.