2025 öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Ağustos dönemi öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Başvuru tarihleri, atama süreci ve sıra tayin işlemlerine dair tüm detaylar burada!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
MEB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise bugün tamamlandığı belirtildi.