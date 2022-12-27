Adana Atatürk MTAL öğrencileri, öğretmenevine ekmek pişiriyor

Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde 100 meslek lisesine fırın atölyesi kazandırılmasına yönelik protokol kapsamında kurulan fırın atölyesinde haftanın 5 günü uygulamalı eğitime katılıyor. Un, su ve mayayı karıştırarak elde ettikleri hamuru çeşitli makinelerden geçiren öğrenciler, usta öğreticilerden ekmek yapımının inceliklerini öğreniyor. Öğrenciler, günlük ortalama 7 bin roll ekmek (küçük ekmek) üretmenin yanı sıra fırında çeşitli unlu mamulleri de yapıyor.

Atölyede çalışan 155 öğrenci hem mesleğin inceliklerini öğreniyor hem de satışı yapılan ekmek ve unlu mamullerle döner sermaye kapsamında gelir elde ediyor. Okul müdürü Tuba Sungur, yaptıkları üretimle öğrencilere tecrübe kazandırdıklarını söyledi. Üretimden paketlemeye atölyede her aşamada öğrencilerin aktif rol aldığını anlatan Sungur, “Fırında, okulumuza, anaokullarına yemeklerin yanında, öğretmenevi ve pansiyonlu okullara roll ekmek yapıyoruz. Fırıncılıkta ara eleman yetiştirme konusunda iddialıyız. Öğrencilerimiz burada kendilerini yetiştirme imkanı buluyor. Döner sermayeden elde ettiğimiz karları yine çocuklarımıza emekleri karşılığında veriyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin farklı ürünler yaparak deneyim kazandığını belirten Sungur, günlük 7 bin ekmek üretildiğini, okulun kantinini de döner sermaye kapsamında işleterek öğrencilerin yaptıkları simitleri, poğaçaları burada satışa sunduklarını anlattı.

Kendi öğretmenlerine ekmek satışı yaptıklarını söyleyen Sungur, “Onun dışında sipariş usulü çalışıyoruz. Aldığımız siparişlere göre öğrencilerimiz unlu mamulleri üretiyorlar. Simit, açma, pizza, börek tarzı ürün yelpazemiz mevcut” dedi.