Adana'ya Alparslan Türkeş Üniversitesi

09 Şubat 2019

Partisinin Adana'da düzenlenen 50. yıl kutlamalarına katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin isminin Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değişebileceğini söyledi.

Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir" diye konuştu ve ekledi:

"Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur."

Kaynak: AA