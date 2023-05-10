ALES sonuçları açıklandı

Üniversite mezunu adayların yüksek lisans yapmak için katılım sağladığı ALES sınavı 16 Nisan'da gerçekleşmişti. ÖSYM tarafından duyuru sonrasında ALES sonuçları bugün açıklandı.



16 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/1) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyorlar.