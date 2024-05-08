ALES sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Haber Merkezi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Nisan'da gerçekleştirilen ALES'in değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.