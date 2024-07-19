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Anadolu Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme hizmetleri sunuyor

Uluslararası değişim programlarına her yıl katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında ilk beş üniversite arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, “Yaşam Boyu Öğrenme” odaklı bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla küresel ölçekli iletişim ağına önem veriyor.

Dünya Gazetesi
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat ERDAL

Eskişehir Anadolu Üni­versitesi, 4 farklı kıta­da 39 ülkeye nitelikli yükseköğretim hizmetleri su­nan ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile öğrencilerine ulus­lararası diploma eki (Diploma Supplement) sağlayan global bir üniversitedir. Öğrenci sayı­sı bakımından dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi; güncel eğitim teknolojileriyle çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir vizyon­la yaşam boyu öğrenme hizmet­leri sunarak bilimsel bilgi biri­kimine katkı sağlamaya odak­lanıyor.

Öğrencilere birçok konuda geniş burs imkânları sunuluyor

Üniversitemiz, Eğitimi Des­tekleme Vakfı Anadolu Üni­versitesi başarı bursları kapsa­mında öğrencilerine Anadolu Üniversitesi Rezidansında eği­tim-öğretim hayatı boyunca üc­retsiz konaklama, dizüstü bilgi­sayar, ücretsiz kafeterya ya da yemek hizmetlerinden yarar­lanma ve nakdî destek gibi burs olanakları sağlıyor. Bu imkân­ların yanı sıra özel yetenek sına­vındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” burs­ları kapsamında öğrencilere birçok uluslararası sanat orga­nizasyonuna katılım için maddi destek sunuluyor.

Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi

“Yaşam Boyu Öğrenme” odak­lı bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla üniversitemiz, kü­resel ölçekli iletişim ağına ve iş birliklerine büyük önem veriyor ve öğrencilerine pek çok farklı uluslararası imkân sağlıyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversi­tesi her yıl uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üni­versiteler sıralamasında ilk beş üniversite arasında yer alma ba­şarısı gösteriyor.

Diplomanız uluslararası geçerliliğe sahip olacak

Üniversitemiz Hukuk, Edebi­yat, İktisat ve İletişim gibi sos­yal bilimler alanı başta olmak üzere, tam akreditasyona sahip Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fa­külteleri ile sağlık bilimleri ala­nı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı ile sanat eğitimi alanında, 59 lisans ve 14 ön lisans programıyla oldukça geniş bir program çeşitliliğine sahip.

Açıköğretim Sistemi diplo­malarının örgün program dip­lomalarından denklik açısın­dan bir farkı bulunmuyor. Açı­köğretim Sistemi mezunları da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabili­yor. Bunların yanı sıra mezunla­rımız diplomalarını dijital ola­rak ve karekod içerecek şekil­de dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde alabiliyor.

İkinci üniversite programları seni bekliyor

Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite Programları ile ka­riyerinde yükselme, merak et­tiğin bölümde okuma ve hayal­lerini gerçekleştirme şansı elle­rinde. Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanlar, giriş sınavsız olarak Açıköğ­retim Sisteminden diledikleri programa kayıt yaptırabiliyor.

Dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman öğrenin

Açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesi ile üniversi­temiz açıköğretim sisteminde ise 60’ı aşkın ön lisans ve lisans programında bir milyondan fazla öğrenci aktif olarak öğre­nim görüyor. Açıköğretim sis­temi ile bireylerin dilediği yer­den, dilediği zaman ve dilediği ortamda öğrenmeleri mümkün hale geldi. Öğrencilere Anado­lum eKampüs Öğrenme Yöne­tim Sistemi üzerinden her ders için onlarca ders malzemesi su­nuluyor ve gerçekleştirilen can­lı dersler ile de etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratılıyor.

Ayda 100’den fazla etkinlik

 Üniversitemizde öğrencile­rimize 61 ayrı öğrenci kulübü aracılığıyla aktif bir sosyal yaşam deneyimleme fırsatı sunuluyor. Öğrencilerimiz kampüste bulunan konser, sergi, sinema ve tiyatro sa­lonlarında, açık ve kapalı spor tesislerinde her eğitim döneminde yüzlerce farklı kültür, sanat, spor etkinliği­ne ve bilimsel organizasyo­na katılabiliyor.

Üniversite Yemekhanemiz­de öğrencilere kahvaltı, 4 çe­şit öğle yemeği ve farklı bir menüde yine 4 çeşit akşam yemeği sunuluyor. 500 binin üzerinde basılı kaynağın ya­nı sıra ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları üze­rinden milyonlarca e-kayna­ğa da ulaşmanın mümkün olduğu Merkez Kütüphane­miz, 7 gün 24 saat öğrencile­rimize hizmet veriyor.  

 