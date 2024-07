Anadolu Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme hizmetleri sunuyor

Takip Et

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat ERDAL

Eskişehir Anadolu Üni­versitesi, 4 farklı kıta­da 39 ülkeye nitelikli yükseköğretim hizmetleri su­nan ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile öğrencilerine ulus­lararası diploma eki (Diploma Supplement) sağlayan global bir üniversitedir. Öğrenci sayı­sı bakımından dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi; güncel eğitim teknolojileriyle çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir vizyon­la yaşam boyu öğrenme hizmet­leri sunarak bilimsel bilgi biri­kimine katkı sağlamaya odak­lanıyor.

Öğrencilere birçok konuda geniş burs imkânları sunuluyor

Üniversitemiz, Eğitimi Des­tekleme Vakfı Anadolu Üni­versitesi başarı bursları kapsa­mında öğrencilerine Anadolu Üniversitesi Rezidansında eği­tim-öğretim hayatı boyunca üc­retsiz konaklama, dizüstü bilgi­sayar, ücretsiz kafeterya ya da yemek hizmetlerinden yarar­lanma ve nakdî destek gibi burs olanakları sağlıyor. Bu imkân­ların yanı sıra özel yetenek sına­vındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” burs­ları kapsamında öğrencilere birçok uluslararası sanat orga­nizasyonuna katılım için maddi destek sunuluyor.

Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi

“Yaşam Boyu Öğrenme” odak­lı bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla üniversitemiz, kü­resel ölçekli iletişim ağına ve iş birliklerine büyük önem veriyor ve öğrencilerine pek çok farklı uluslararası imkân sağlıyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversi­tesi her yıl uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üni­versiteler sıralamasında ilk beş üniversite arasında yer alma ba­şarısı gösteriyor.

Diplomanız uluslararası geçerliliğe sahip olacak

Üniversitemiz Hukuk, Edebi­yat, İktisat ve İletişim gibi sos­yal bilimler alanı başta olmak üzere, tam akreditasyona sahip Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fa­külteleri ile sağlık bilimleri ala­nı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı ile sanat eğitimi alanında, 59 lisans ve 14 ön lisans programıyla oldukça geniş bir program çeşitliliğine sahip.

Açıköğretim Sistemi diplo­malarının örgün program dip­lomalarından denklik açısın­dan bir farkı bulunmuyor. Açı­köğretim Sistemi mezunları da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabili­yor. Bunların yanı sıra mezunla­rımız diplomalarını dijital ola­rak ve karekod içerecek şekil­de dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde alabiliyor.

İkinci üniversite programları seni bekliyor

Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite Programları ile ka­riyerinde yükselme, merak et­tiğin bölümde okuma ve hayal­lerini gerçekleştirme şansı elle­rinde. Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanlar, giriş sınavsız olarak Açıköğ­retim Sisteminden diledikleri programa kayıt yaptırabiliyor.

Dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman öğrenin

Açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesi ile üniversi­temiz açıköğretim sisteminde ise 60’ı aşkın ön lisans ve lisans programında bir milyondan fazla öğrenci aktif olarak öğre­nim görüyor. Açıköğretim sis­temi ile bireylerin dilediği yer­den, dilediği zaman ve dilediği ortamda öğrenmeleri mümkün hale geldi. Öğrencilere Anado­lum eKampüs Öğrenme Yöne­tim Sistemi üzerinden her ders için onlarca ders malzemesi su­nuluyor ve gerçekleştirilen can­lı dersler ile de etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratılıyor.

Ayda 100’den fazla etkinlik

Üniversitemizde öğrencile­rimize 61 ayrı öğrenci kulübü aracılığıyla aktif bir sosyal yaşam deneyimleme fırsatı sunuluyor. Öğrencilerimiz kampüste bulunan konser, sergi, sinema ve tiyatro sa­lonlarında, açık ve kapalı spor tesislerinde her eğitim döneminde yüzlerce farklı kültür, sanat, spor etkinliği­ne ve bilimsel organizasyo­na katılabiliyor.

Üniversite Yemekhanemiz­de öğrencilere kahvaltı, 4 çe­şit öğle yemeği ve farklı bir menüde yine 4 çeşit akşam yemeği sunuluyor. 500 binin üzerinde basılı kaynağın ya­nı sıra ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları üze­rinden milyonlarca e-kayna­ğa da ulaşmanın mümkün olduğu Merkez Kütüphane­miz, 7 gün 24 saat öğrencile­rimize hizmet veriyor.