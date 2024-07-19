Anadolu Üniversitesi, yaşam boyu öğrenme hizmetleri sunuyor
Uluslararası değişim programlarına her yıl katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında ilk beş üniversite arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, “Yaşam Boyu Öğrenme” odaklı bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla küresel ölçekli iletişim ağına önem veriyor.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat ERDAL
Eskişehir Anadolu Üniversitesi, 4 farklı kıtada 39 ülkeye nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile öğrencilerine uluslararası diploma eki (Diploma Supplement) sağlayan global bir üniversitedir. Öğrenci sayısı bakımından dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi; güncel eğitim teknolojileriyle çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir vizyonla yaşam boyu öğrenme hizmetleri sunarak bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamaya odaklanıyor.
Öğrencilere birçok konuda geniş burs imkânları sunuluyor
Üniversitemiz, Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi başarı bursları kapsamında öğrencilerine Anadolu Üniversitesi Rezidansında eğitim-öğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya ya da yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs olanakları sağlıyor. Bu imkânların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” bursları kapsamında öğrencilere birçok uluslararası sanat organizasyonuna katılım için maddi destek sunuluyor.
Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi
“Yaşam Boyu Öğrenme” odaklı bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla üniversitemiz, küresel ölçekli iletişim ağına ve iş birliklerine büyük önem veriyor ve öğrencilerine pek çok farklı uluslararası imkân sağlıyor. Bu kapsamda, Anadolu Üniversitesi her yıl uluslararası değişim programlarına katılan öğrenci sayısının en yüksek olduğu üniversiteler sıralamasında ilk beş üniversite arasında yer alma başarısı gösteriyor.
Diplomanız uluslararası geçerliliğe sahip olacak
Üniversitemiz Hukuk, Edebiyat, İktisat ve İletişim gibi sosyal bilimler alanı başta olmak üzere, tam akreditasyona sahip Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile sağlık bilimleri alanı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı ile sanat eğitimi alanında, 59 lisans ve 14 ön lisans programıyla oldukça geniş bir program çeşitliliğine sahip.
Açıköğretim Sistemi diplomalarının örgün program diplomalarından denklik açısından bir farkı bulunmuyor. Açıköğretim Sistemi mezunları da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabiliyor. Bunların yanı sıra mezunlarımız diplomalarını dijital olarak ve karekod içerecek şekilde dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde alabiliyor.
İkinci üniversite programları seni bekliyor
Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanlar, giriş sınavsız olarak Açıköğretim Sisteminden diledikleri programa kayıt yaptırabiliyor.
Dilediğiniz yerden, dilediğiniz zaman öğrenin
Açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesi ile üniversitemiz açıköğretim sisteminde ise 60’ı aşkın ön lisans ve lisans programında bir milyondan fazla öğrenci aktif olarak öğrenim görüyor. Açıköğretim sistemi ile bireylerin dilediği yerden, dilediği zaman ve dilediği ortamda öğrenmeleri mümkün hale geldi. Öğrencilere Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden her ders için onlarca ders malzemesi sunuluyor ve gerçekleştirilen canlı dersler ile de etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratılıyor.
Ayda 100’den fazla etkinlik
Üniversitemizde öğrencilerimize 61 ayrı öğrenci kulübü aracılığıyla aktif bir sosyal yaşam deneyimleme fırsatı sunuluyor. Öğrencilerimiz kampüste bulunan konser, sergi, sinema ve tiyatro salonlarında, açık ve kapalı spor tesislerinde her eğitim döneminde yüzlerce farklı kültür, sanat, spor etkinliğine ve bilimsel organizasyona katılabiliyor.
Üniversite Yemekhanemizde öğrencilere kahvaltı, 4 çeşit öğle yemeği ve farklı bir menüde yine 4 çeşit akşam yemeği sunuluyor. 500 binin üzerinde basılı kaynağın yanı sıra ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları üzerinden milyonlarca e-kaynağa da ulaşmanın mümkün olduğu Merkez Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat öğrencilerimize hizmet veriyor.