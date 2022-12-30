Anagold Madencilik’ten Erzincanlı çiftçileri geliştirme eğitimi

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın üretimi faaliyetinde bulunan Anagold Madencilik’in bölge halkının kalkınmasına katkı sağlamak için kurduğu “Anagold Sosyal Kalkınma Fonu”, çiftçilerin gelişimine yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda İliç İlçe Tarım Müdürlüğü ile iş birliğine giden Anagold Sosyal Kalkınma Fonu, İliç ilçesine kayıtlı hayvancılık işletme sahipleri için “Hayvan Sağlığı ve Refahı” konulu eğitim düzenledi.

İki gün boyunca düzenlenen eğitime daha önce Anagold Sosyal Kalkınma Fonu projelerinden destek alan çiftçilerin dışında ilçeye kayıtlı tüm hayvancılık işletme sahipleri de davet edildi. Eğitimlere İliç İlçe Tarım Müdürlüğü’ne kayıtlı toplam 80 küçükbaş hayvancılık işletmesi sahibi katıldı. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi. Ayrıca yetiştiricilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının aşılamalarında kolaylık sağlayacak otomatik enjektör hediye edildi.

“Eğitimlerin kapsamı genişleyerek devam edecek”

Eğitimin amacı ve Anagold Sosyal Kalkınma Fonu’nun sağladığı katkılar hakkında değerlendirmede bulunan Anagold Madencilik Kıdemli Başkan Yardımcısı, Ülke Müdürü Cengiz Demirci, şunları söyledi: “Anagold Madencilik olarak, maden sektörünün sosyal ve toplumsal kalkınmadaki öneminin bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yöre halkının refahını artırmak amacıyla kurduğumuz Anagold Sosyal Kalkınma Fonu ile birçok çalışmaya imza atıyoruz. Hayvancılık konusunda çiftçilerimizi bilinçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz bu eğitimde özellikle bölgede ağırlıklı olarak faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletme sahiplerine; küçükbaş hayvan yetiştirme ve ıslahı, hayvanların beslenmesinde temel ilkeler ve bakım yönetimi ve hayvanlarda sağlık korunma ve barındırma konularında farkındalık kazandırmayı amaçladık. Yoğun ilgiyle karşılaştığımız eğitim programları, belirli periyotlarla İlçe Tarım Müdürlüğü’ne kayıtlı 150 büyükbaş hayvancılık işletmesi ve tarım işletmeleri özelinde de devam edecek. Hem maden işletmemizdeki faaliyetlerimizle hem de kalkınma fonunun sunduğu desteklerle bölge ve Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Anagold Sosyal Kalkınma Fonu, 2022 yılının son haftasında da faaliyetlerine devam ederek fondan proje desteği alan arıcılık kooperatifi, altın yetenek kadın kooperatifi ve diğer kooperatif girişimcileri için “Kooperatifçilik” eğitimi de düzenledi.

Fona 2022 yılında başvuranlar için değerlendirme süreci ise devam ediyor

Anagold Sosyal Kalkınma Fonu, bölge halkının kalkınmasına katkı sağlamak ve özellikle maden kapandıktan sonra da sosyal ve toplumsal kalkınmaya destek olmak amacıyla 2018’de oluşturuldu. Madenden doğrudan veya dolaylı gelir elde etme ihtimali olmayan ama iş kurmak isteyen bölge insanına destek olan fon kapsamında bağımsız bir denetim firması, fondan yararlanmak isteyenlere profesyonel destek sunuyor. Fona 2022 yılında başvuranlar için değerlendirme süreci ise devam ediyor.