Anaokulunda çiftlik hayatı

08 Kasım 2018

Batur İLHAN

ANTALYA - Antalya'da 8 dönüm arazide, 1000 metrekare kapalı alanda ve 30 metrekarede 7 derslik, 105 metrekarelik oyun alanı, 120 metrekarelik mutfak ve yemekhane alanına sahip Bilgin Akademi, oyunlaştırılmış bahçe biyolojisi eğitimi veren farklı bir anaokulu.

3-6 yaş arası öğrencilerine, kahvaltıda inekten sağılan taze sütü içirten, kümesten aldıkları yumurtaları, bahçeden kopardıkları domates ve biberleri yedirten, yemek artıklarını da solucanlara gübre yaptırtan yeni nesil bir çiftlik anaokulu. Nisan 2018 tarihinde faaliyete başlayan; 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunda, eylül ayı itibariyle müfredat eğitimlerine başlayacak olan bu özgün çiftlik anaokulu, eğitim müfredatının uygulanma tarihine kadar çocuk tanıma, oryantasyon, yetenek geliştirme, gelişim taramalarıyla alt yapısını tamamlayacak.

Kâr amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesi

Döşemealtı ilçesindeki Bilgin Akademi Anaokulu, çocuklara klişe ötesi bir bir eğitim sunuyor. Okulda, çocuklar geri dönüşümlü doğal yaşamayı öğrensinler diye içinde inek, koyun, tavuk ve ördek bulunan çiftlik kuruldu.

Çocuklar, çiftlikte inekten süt sağmayı, kümesteki tavukların yumurtalarını toplamayı, bahçede sebze meyve yetiştirmeyi ve yiyecek atıklarından gübre yapmayı öğreniyor.

25 öğrencisi ve tümü üniversite mezunu öğretmenleri ve toplamda 16 kişilik kadrosuyla yakında şubeleşme projesi olan Bilgin Akademi'nin temelde kâr amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesi olarak doğdunu aktaran kurucu okul müdürü emekli tarih öğretmeni Bilgin Erciyas, çocukların rant aracı olarak kullanılmasına karşı olduğunu belirterek, “Buradaki çocukların; sanal değil çok daha gerçekçi bir hayatın içinde olmalarını istedik. TV’den izledikleri değil, bizatihi içinde oldukları bir çizgi film sunuyoruz onlara. Buradaki eğitim modelinde, alternatif yaklaşımlar olarak adlandırılan, birazcık Finlandiya Waldorf orman okulu ekolüne, biraz da İtalyan Montessori eğitim yaklaşımlarına dayanan bir eğitimimiz var. Yani çocukların ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılama yetisi kazandırıyoruz. Biz Bilgin Akademi’de eklektik yaklaşım dediğimiz bir eğitim yaklaşımı içinde, karma ve eklemelerle oluşturduğumuz bir sistem uyguluyoruz. Bunun yanında klasik bir anaokulunda var olan yabancı dil, satranç, yoga, piyano ve seramik gibi tüm eğitim etkinliklerinin hepsi zaten ayrıca uygulanmakta. Bilgin Akademi bir sosyal sorumluluk projesi olarak doğdu ve biz model olmak ve burada şu an var olan bu eğitim dalgasını daha da yaymak istiyoruz. Öncelikle burada mutlu, gerçekten üretmeyi bilen yeni bireyler çocuklar istiyoruz. Buradan eve dönen çocuklar sofrada yeme problemi yaşamıyor. Oksijene doymayan çocuk acıkmaz çünkü. Ayrıca Bilgin Akademi, rakımı yüksek, çok havadar, oksijeni çok bol, gürültüsüz ve geniş bahçe alanına sahip, oldukça dingin ve sakin bir eğitim alanına sahip. Yeni inşa edilen çevre yolu ile de liman bölgesinden 15 dakikada ulaşılabiliyor.” diye konuştu.