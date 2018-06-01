Arev Okulları'dan DÜNYA Education'a plaket

01 Haziran 2018

Kavi Yayın Dağıtım ve Arev Okulları, DÜNYA Education'ın katkılarıyla 25 Mayıs'ta iftar yemeği düzenledi. Hilton Garden Inn Beylikdüzü'ndeki iftar yemeğine yaklaşık 150 kişi katıldı.

Beylikdüzü Özel Anaokulları Derneği üyesi okulların kurucu ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğinde, açılış ve teşekkür konuşmasını Arev Okulları Yönetim Kurulu Başkanı, Beylikdüzü Belediyesi eski Belediye Başkanı Vehbi Orakçı yaptı. Vehbi Orakçı konuşmasında, eğitimin öneminin altını çizdi ve gelecek nesilleri yetiştiren eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimin büyük rol oynadığını söyledi. Orakçı, DÜNYA Education ailesine de organizasyondaki emeği için teşekkürlerini iletti.

Eğitime gönül veren anaokulu öğretmenleri ve kurucularının bir araya geldiği organizasyonda Arev Okulları Genel Müdürü Asiye Demircan, DÜNYA Education ailesine teşekkür için plaket takdim etti. Plaketi, DÜNYA Education Eğitim Müdürü Aslıhan Akçay aldı.