Atığın 10 katı değer: 40 TIR atıktı 400 TIR gelecek oldu

Başak Nur GÖKÇAM

Küresel ölçekte her yıl açığa çıkan 2,1 milyar tonluk katı atık yükü, döngüsel ekonomiyi bir tercih olmaktan çıkarıp sanayi ve sa­nayi ötesi toplumların temel ekonomik zorunluluğu hali­ne getiriyor. Hammadde ma­liyetlerinin ve tedarik zinciri krizlerinin üretimi zorlaştır­dığı günümüzde, küresel ileri dönüşüm ve atık yönetimi pa­zarının 2030 yılına kadar 500 milyar doları aşması bekleni­yor. Tam da bu noktada mesleki eğitim sistemleri, üretim kül­türünü doğrudan dönüştürme potansiyeliyle yeşil büyüme­nin ve kaynak verimliliğinin en stratejik merkez üssü konu­munda yer alıyor.

Döngüsel ekonominin ye­şerdiği en kritik alanlardan biri de hiç şüphesiz mesleki ve teknik eğitim. Bu kapsamda 3 yıl önce Akbank tarafından hayata geçirilen ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinde uygu­lamalar yeni bir safhaya taşı­narak, banka ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında İleri Dö­nüşüm Çalışmaları Proto­kolü imzalandı. Protokol ile meslek liselerindeki ileri dö­nüşüm uygulamalarının çe­şitlendirilmesi hedefleniyor. Hatay’da düzenlenen açılış töreniyle başlayan ‘Eğiticinin Eğitimi’ programı kapsamın­da, mobilya alanında uzman­laşmış bin 80 öğretmen ileri dönüşüme yönelik kapsayıcı eğitimler alacak.

Mesleki eğitim müfredatına dahil edilen bu ileri dönüşüm modülleri, gençlerin henüz eği­tim aşamasındayken sürdürü­lebilir üretim, kaynak tasarru­fu ve atık yönetimi konularında pratik yetkinlikler kazanması­nı amaçlıyor. Öğretmenler ara­cılığıyla aktarılacak bu yenilik­çi uygulamalar, atığı hammad­deye dönüştüren yeni nesil bir ustalık ve zanaat anlayışını eko­nomiye kazandıracak.

10 milyondan fazla öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, “MEB İklim Değişikliği Ey­lem Planı 2026-2030 doğrul­tusunda eğitim sistemimizin tamamını kapsayan önemli adımlar atıyoruz. Bugüne dek 45 binden fazla okulumuza te­mel seviye sıfır atık belgesi ka­zandırdık, 10 milyondan fazla öğrencimize sıfır atık eğitimi verdik, bin 544 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk ve 100 bin ton atık kâğıdı yeni­den ekonomiye kazandırdık.

‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesiyle de kullanım ömrü­nü tamamlayan mobilyala­rı ileri dönüşüm uygulamala­rıyla yeniden eğitime kazan­dırarak sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi uygulama­larını öğrencilerimizle buluş­turuyoruz. Kamunun imkân­ları, özel sektörün katkısı ve milletimizin gönül birliği aynı hedefte buluştuğunda en çe­tin yolların aşılacağına inanı­yor; Akbank’a ve bu anlamlı çalışmaya emek veren tüm yö­neticilerimize, öğretmenle­rimize ve öğrencilerimize te­şekkür ediyorum” dedi.

Artık yeşil yakanın devri başlıyor

Projeye ilişkin konuşan Ak­bank Marka ve İletişim Başka­nı Seçil Demiralp de, “Bugün başlangıcını yaptığımız Eğiti­cinin Eğitimi programı ile pro­jemizde yeni ve çok önemli bir döneme giriyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştir­diğimiz protokol kapsamında, Türkiye genelinde bini aşkın öğretmenimizi ileri dönüşüm konusunda destekleyeceğiz. Öğretmenlerimiz kazandıkları bilgi ve becerileri meslek liseli gençlerimize aktaracak. Böyle­ce ileri dönüşümü mesleki eği­timin kalıcı bir parçası hâline getirirken, geleceğin ileri dönü­şüm ustalarının ve yeşil yakalı iş gücünün yetişmesine de kat­kı sağlayacağız” diye konuştu.

Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek

Eğitim programı, farklı şehirlerde görev yapan öğretmenlerin etkin katılımını sağlamak amacıyla yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere iki ayrı formatta tasarlandı. Yüz yüze eğitimler, MEB ve Akbank iş birliğiyle kurulan ileri dönüşüm atölyesinde düzenlenirken uzaktan eğitimler, çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Ekim-Aralık döneminde tamamlanması öngörülen eğitimleri tamamlayan öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sertifikaları sunulacak. Akbank ayrıca öğretmenlerin hazırlık süreçlerini teknolojiyle desteklemek amacıyla program kapsamında dizüstü bilgisayar desteği sağlayacak.

Gençler artık marangoz olmak istiyor

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan Şefi Adem Akkar, “3 yıl önce başlayan proje kapsamında Akbank’tan bize 40 TIR mobilya geldi. Burada öğrencilerle tekrardan hayat bulanlar ise yaklaşık 400 TIR’a yakın mobilya gitti. Ayrıca projenin en büyük çıktılarından biri bölüm tercihlerinde yaşandı. Geçen yıl marangozluk bölümünde mezun olan öğrenci sayımız 4 iken, bu yıl bu bölümü tercih eden öğrenci sayımız 30 oldu. Mezunlarımız arasında kendi atölyesini açan da var, başka bir atölyede çalışan da var. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor” dedi.