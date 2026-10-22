Atığın 10 katı değer: 40 TIR atıktı 400 TIR gelecek oldu
MEB ve Akbank iş birliğiyle yürütülen ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinde, 1.080 mobilya öğretmenine verilecek ileri dönüşüm eğitimleriyle meslek liseleri döngüsel ekonominin üssü oluyor. Kullanım ömrünü tamamlayan malzemeleri katma değerli ürünlere dönüştüren adım, yeşil dönüşüme genç yetkinlikler katacak.
Başak Nur GÖKÇAM
Küresel ölçekte her yıl açığa çıkan 2,1 milyar tonluk katı atık yükü, döngüsel ekonomiyi bir tercih olmaktan çıkarıp sanayi ve sanayi ötesi toplumların temel ekonomik zorunluluğu haline getiriyor. Hammadde maliyetlerinin ve tedarik zinciri krizlerinin üretimi zorlaştırdığı günümüzde, küresel ileri dönüşüm ve atık yönetimi pazarının 2030 yılına kadar 500 milyar doları aşması bekleniyor. Tam da bu noktada mesleki eğitim sistemleri, üretim kültürünü doğrudan dönüştürme potansiyeliyle yeşil büyümenin ve kaynak verimliliğinin en stratejik merkez üssü konumunda yer alıyor.
Döngüsel ekonominin yeşerdiği en kritik alanlardan biri de hiç şüphesiz mesleki ve teknik eğitim. Bu kapsamda 3 yıl önce Akbank tarafından hayata geçirilen ‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesinde uygulamalar yeni bir safhaya taşınarak, banka ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında İleri Dönüşüm Çalışmaları Protokolü imzalandı. Protokol ile meslek liselerindeki ileri dönüşüm uygulamalarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Hatay’da düzenlenen açılış töreniyle başlayan ‘Eğiticinin Eğitimi’ programı kapsamında, mobilya alanında uzmanlaşmış bin 80 öğretmen ileri dönüşüme yönelik kapsayıcı eğitimler alacak.
Mesleki eğitim müfredatına dahil edilen bu ileri dönüşüm modülleri, gençlerin henüz eğitim aşamasındayken sürdürülebilir üretim, kaynak tasarrufu ve atık yönetimi konularında pratik yetkinlikler kazanmasını amaçlıyor. Öğretmenler aracılığıyla aktarılacak bu yenilikçi uygulamalar, atığı hammaddeye dönüştüren yeni nesil bir ustalık ve zanaat anlayışını ekonomiye kazandıracak.
10 milyondan fazla öğrenciye sıfır atık eğitimi verildi
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, “MEB İklim Değişikliği Eylem Planı 2026-2030 doğrultusunda eğitim sistemimizin tamamını kapsayan önemli adımlar atıyoruz. Bugüne dek 45 binden fazla okulumuza temel seviye sıfır atık belgesi kazandırdık, 10 milyondan fazla öğrencimize sıfır atık eğitimi verdik, bin 544 geri dönüşüm kütüphanesi oluşturduk ve 100 bin ton atık kâğıdı yeniden ekonomiye kazandırdık.
‘Dönüşümde Gelecek Var’ projesiyle de kullanım ömrünü tamamlayan mobilyaları ileri dönüşüm uygulamalarıyla yeniden eğitime kazandırarak sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi uygulamalarını öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Kamunun imkânları, özel sektörün katkısı ve milletimizin gönül birliği aynı hedefte buluştuğunda en çetin yolların aşılacağına inanıyor; Akbank’a ve bu anlamlı çalışmaya emek veren tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Artık yeşil yakanın devri başlıyor
Projeye ilişkin konuşan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Seçil Demiralp de, “Bugün başlangıcını yaptığımız Eğiticinin Eğitimi programı ile projemizde yeni ve çok önemli bir döneme giriyoruz. Millî Eğitim Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz protokol kapsamında, Türkiye genelinde bini aşkın öğretmenimizi ileri dönüşüm konusunda destekleyeceğiz. Öğretmenlerimiz kazandıkları bilgi ve becerileri meslek liseli gençlerimize aktaracak. Böylece ileri dönüşümü mesleki eğitimin kalıcı bir parçası hâline getirirken, geleceğin ileri dönüşüm ustalarının ve yeşil yakalı iş gücünün yetişmesine de katkı sağlayacağız” diye konuştu.
Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek
Eğitim programı, farklı şehirlerde görev yapan öğretmenlerin etkin katılımını sağlamak amacıyla yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere iki ayrı formatta tasarlandı. Yüz yüze eğitimler, MEB ve Akbank iş birliğiyle kurulan ileri dönüşüm atölyesinde düzenlenirken uzaktan eğitimler, çevrim içi platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Ekim-Aralık döneminde tamamlanması öngörülen eğitimleri tamamlayan öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sertifikaları sunulacak. Akbank ayrıca öğretmenlerin hazırlık süreçlerini teknolojiyle desteklemek amacıyla program kapsamında dizüstü bilgisayar desteği sağlayacak.
Gençler artık marangoz olmak istiyor
Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan Şefi Adem Akkar, “3 yıl önce başlayan proje kapsamında Akbank’tan bize 40 TIR mobilya geldi. Burada öğrencilerle tekrardan hayat bulanlar ise yaklaşık 400 TIR’a yakın mobilya gitti. Ayrıca projenin en büyük çıktılarından biri bölüm tercihlerinde yaşandı. Geçen yıl marangozluk bölümünde mezun olan öğrenci sayımız 4 iken, bu yıl bu bölümü tercih eden öğrenci sayımız 30 oldu. Mezunlarımız arasında kendi atölyesini açan da var, başka bir atölyede çalışan da var. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor” dedi.