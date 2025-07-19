Bakan Kacır, YKS’ye giren gençler için tercih rehberi setini duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar için özel olarak hazırladıklarını tercih rehberine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır tercih rehberinde, üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları, mezunların Ar-Ge ekosistemindeki temsiliyeti gibi çok sayıda veri setinin bulunduğunu aktardı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren gençler için hazırladıkları "Tercih Rehberi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Kacır hazırladıkların tercih rehberinde; üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları, mezunların Ar-Ge ekosistemindeki temsiliyeti, üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi, mezun ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarına katılımı gibi çok sayıda veri setinin bulunduğunu belirtti.
ÖSYM bugün, 2025-YKS sonuçlarının yayımlandığını açıklamıştı.
"Millî Teknoloji Hamlesi’nin öncüsü sizler olacaksınız"
Bakan Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamalarda bulundu:
"Sevgili genç kardeşlerim; YKS sonuçlarının sizler ve aileleriniz için hayırlı olmasını diliyorum.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bu yeni yolculukta daima yanınızdayız.
Tercih döneminde sizlere rehber olacak verilerle, karar süreçlerinizi desteklemeye devam edeceğiz.
Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda, Millî Teknoloji Hamlesi’nin öncüsü sizler olacaksınız. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun! Dualarımız ve desteğimiz daima sizinle…
Sizin için hazırladığımız tercih rehberinde,
Üniversitelerin girişimcilik ve yenilikçilik performansları
Mezunların Ar-Ge ekosistemindeki temsiliyeti
Üniversitelerin alan bazlı yetkinlik analizi
Mezun ve öğrencilerin girişimcilik düzeyleri
Öğrencilerin TEKNOFEST yarışmalarına katılımı
gibi çok sayıda veri seti bulunuyor."
Sevgili genç kardeşlerim;— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 19, 2025
YKS sonuçlarının sizler ve aileleriniz için hayırlı olmasını diliyorum.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bu yeni yolculukta daima yanınızdayız.
Tercih döneminde sizlere rehber… pic.twitter.com/wb7cYuJBOD
Bakanlık tarafından yayımlanan veri setine ulaşmak için tıklayınız.