Zorunlu eğitim kısalacak mı, düşecek mi? Lise 2 yıl mı olacak? Yeni eğitim sistemi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 eğitim sistemine yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, son günlerde gündeme getirilen “sistem değişikliği” iddialarına tepki göstererek, “Biz hiçbir yerde ‘2 formül, 5 formül’ gibi ifadeler kullanmadık. Bu söylentiler tamamen asılsız” ifadelerini kullandı.

Tekin, hedeflerinin çocukların daha erken yaşta eğitim süreçlerini tamamlayarak toplumsal yaşama dahil olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

“Modern ülkelerde yürüyen süreçleri Türkiye’de de yürütmeye çabalıyoruz. Çocuklarımızın yaşamın ihtiyaç duyduğu becerileri kazanmalarını istiyoruz” diyen Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu amaç doğrultusunda beceri odaklı olarak revize edildiğini hatırlattı.

Muhalefetin eleştirilerine de yanıt veren Tekin, “Çocuk işçiliğini teşvik edecek hiçbir söylemimiz olmadı. Biz, çocukların yaşamdan kopmadan, üretken bireyler olarak yetişmesini istiyoruz” dedi.

“Yalan üzerinden yorum yapıyorlar”

Bakan Tekin, “2 formül” ve “5 formül” gibi iddiaların hiçbir temele dayanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Akşam bir yalan uyduruyorlar, sabah kendileri inanıyorlar. Sonra da bu yalan üzerinden yorum yapıyorlar. Biz sadece, ‘çocuklarımız yükseköğretimle birlikte 25-26 yaşında değil, daha erken yaşta hayata atılabilir mi’ sorusunu gündeme getiriyoruz.”