Bakan Tekin, yeni atama sistemini anlattı: Öğretmenler için mülakatın ağırlığı artacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında mülakat sistemine dair detay verdi.

"Mülakat gibi mülakat" ifadesini kullanmasından dolayı eleştirildiğini, eleştirilerin art niyetli olduğunu kaydeden Tekin, kast etmek istediğini anlattı.

Bakan şöyle devam etti: "Benim orada kast ettiğim şey şuydu... Şu ana kadar uygulanmakta olan mülakat, KPSS skoru notunun aynısını mülakat komisyonları veriyor. Kurmaya çalışılan sistem tam olarak kurgulanmadığı için böyle bir problem var.Biz yaklaşık 128 alanda öğretmen ataması yapıyoruz. 17-18 tanesi ÖSYM öğretmenlik alan bilgisi testine tutuluyorlar. O test 2 tane soru grubuyla karşı karşıya kalıyor. Biri alan bilgisi, bir de alan bilgisi eğitimi."

Öğretmenlerin alan testlerindeki başarısının düşük olduğunu ifade eden Tekin, "Alan bilgisi testinde bir öğretmen arkadaşımızın 75 sorudan yüzde 37-51, başka testte yüzde 47. Bir başka testte başarı ortalaması yüzde 35. Tarih öğretmenlerimizin alan bilgisindeki başarı ortalaması yüzde 41."

'Müfredatı bilmesi lazım'

"Bu rakamlar sizin elinizde olsa nasıl düşünürsünüz?" diye soran Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu alan bilgisi testi. Burada ölçmediğimiz başka bir şey daha var. MEB'in talim terbiye kurulu tarafından onaylanan müfredatı bilmesi lazım. Bitişik eğik el yazısı müfredata girdi, kursu veriyoruz. Bakanlığın müfredatını takip etmiyorlar. Mülakat konusu gündem oldu."

Mülakatın ağırlığı artacak

Bakan Tekin, yeni mülakat sistemini anlattı: "Mevcut düzenlemede KPSS puanı ve mülakatla atanıyor. Şu an yüzde 100 mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Biz yüzde 50 - 50 yapmak istiyoruz. KPSS yüzde 50, mülakat yüzde 50. 30 büyükşehirde mülakat yapılacak. Mülakatta öğretmen adayına 'Bize ders anlatın' diyeceğiz. İletişim becerisi ve sorun çözme becerisini ölçeceğiz. Kul hakkı yemeden, herhangi bir ideolojik bir kayırma yapmadan bunu yapabilmek.

Komisyon üyesinin adayla ilgili herhangi bir bilgisi olmayacak. Bu, sınav öncesi alacağımız tedbirler. Adaya da 'Burada konuştuğun şeyleri bir sınav kağıdına böyle böyle anlattım' diye yazılı kağıdı bize teslim edecek. Kamera kaydı da alınacak. İyileştirme ve yapıcı önerilere açığız. Önerilere açığım. Kim kimin karşısına çıkacak, belli olmayacak. Öncesinde komisyon üyesinin gizliliği, adayın gizliliği... Aday arkadaşımıza soracağımız soru tamamen tesadüfi, kamera kaydı... İdeolojik kayırma, asla, kesinlikle olmayacak. Mülakatta hakkaniyetsizlik olmayacak. Eleştiri yapan sendikalar, bazı siyasi partiler, böyle rastgele eleştiri yapacaklarına bana yazılı olarak önerilerini getirmelerini bekliyorum, niyet okumasınlar."