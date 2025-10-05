Bakan Tekin: Zorunlu eğitimi kısaltmaya yönelik rapor tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılması için hazırlanan raporun tamamlandığını belirtti.

Bakan Tekin, Kanal 7 televizyonuna yaptığı değerlendirmede, toplumsal beklentiler, dijital dönüşüm ve bilgiye erişimin kolaylaşmasının mevcut eğitim modelinde değişiklik ihtiyacını gündeme getirdiğini ifade etti.

“Zorunlu eğitimin kısaltılması konusunda farklı alternatifler hazırlandı. Bu konuda karar verildikten sonra, gelecek eğitim öğretim takvimi buna göre şekillenecek” diyen Tekin, raporun yıl bitmeden Cumhurbaşkanı onayına sunulacağını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) lisans eğitimini üç yıla indirmeye yönelik hazırlığına da değinen Tekin, “Eğitimde bütüncül bir yeniden yapılandırma hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Öğretmen atamaları ve Milli Eğitim Akademisi

Bakan Tekin, 2025 öğretmen atamalarıyla ilgili de takvimi paylaştı. KPSS ile mülakat sisteminin bu yıl son kez uygulandığını belirten Tekin, “24 Kasım’da 15 bin öğretmenin atamasını yapacağız” dedi.

Ayrıca, öğretmen yetiştirme süreçlerinde yeni dönemin başladığını vurgulayan Tekin, “2026 başından itibaren Milli Eğitim Akademisi’nde 10 bin öğretmen adayının eğitim sürecini başlatacağız” açıklamasında bulundu.