Bakan Tekin'den öğretmenlere 'okul kıyafetleri' uyarısı

Bakan Tekin, 2025 Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı dolayısıyla 81 ildeki öğretmenlere hitap etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının, ülke, millet, öğrenciler ve eğitim ailesi için hayırlı olmasını dileyen Tekin, eğitim öğretim dönemine hazırlık sürecinde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da bir genelge yayımladıklarını anımsattı.

"2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler" genelgesi doğrultusunda orman yangınları konusuna ağırlık verileceğini dile getiren Tekin, genelgede aile kavramının korunması hususuna da geniş yer verildiğinin altını çizdi.

"Herkes kendi payına düşen hisseyi almalı"

Eğitim sisteminin ve öğrencilerin hem beklentiler ve değerler açısından, hem de akademik ve pedagojik anlamda başarılı olmasında ailelerin de sürece dahil olması koşulunun bulunduğunu dile getiren Tekin, "Herkes bu sorumluluk sürecinden kendi payına düşen hisseyi almalı. Eleştireceksek şöyle eleştirelim, 'Evet öğretmenimizin, okulların, Bakanlığın hatası var. Ama anne baba olarak benim de hatam var, ben de hatalarımı düzeltmeliyim' diye yaklaşmak durumundayız." ifadesini kullandı.

"İhtiyaçtan fazla öğretmen bulunmasına sebep olmayacağız"

Bütün öğretmenlerin eşit ve adil şekilde mazerete bağlı yer değiştirme yapabilmesi için daha önce örneği olmayan şekilde hem 2020 hem 2024 yazında, hem de bu yıl yer değişikliği takvimini işlettiklerini bildiren Tekin, şunları paylaştı:

"Öğretmen ihtiyacı olan okullarımız varken norm fazlası oluşturarak bazı okullarımızda ihtiyaçtan fazla öğretmen bulunmasına sebep olacak bir şey yapmayacağız. Hepimiz sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. 1-2 norm fazlası öğretmen bulunması durumunda 1 milyon 100 bin arkadaşımızın tamamı zan altında kalıyor."

Yusuf Tekin, 2023'ten itibaren her yaz özellikle norm fazlası öğretmenlerin ihtiyaç olan okullara atamalarının yapılması için ısrarcı olduklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okulunda norm fazlası olan öğretmen arkadaşımızın kendisine boş normu olan okullarımıza başvuru yapması istendiğinde hem norm fazlası hem de 'Ben başvurmayacağım' demesi doğru değil. Biz bu konuda ısrarcıyız. Her arkadaşımız işini yapsın. Hiçbir çocuk da öğretmensiz kalmasın."

"Okul kıyafetleri konusunda hassas davranmanızı istiyoruz"

Bakan Tekin, MEBİ uygulamasının YKS hazırlığındaki öğrenciler tarafından yoğun şekilde kullanıldığını, bu yıl da uygulamayı benzer şekilde temel eğitim bünyesinde başlatacaklarını bildirdi.

Lise son sınıf öğrencileri için "Hedef Temelli Destek Eğitimi" için de öğretmen ve öğrencilerden yoğun talep aldıklarını söyleyen Tekin, bu projeyi de hayata geçireceklerini vurguladı.

Okul kıyafeti uygulamasına da değinen Tekin, şu bilgileri verdi:

"Hala bazı uygulamalarda, arma ya da baskılı okul kıyafetlerinin olduğunu, bundan dolayı velilere ilave külfetler geldiğini ve belirli yerlerin adresinin verildiğini görüyoruz. Bu yıl ilk uygulama olduğu için bu konuda belki biraz tolerans da yapabiliriz ama lütfen yıl içerisinde kıyafetlerin belirlenmesiyle ilgili yapacağınız toplantılarda, bu konuda biraz daha hassas olmanızı istiyorum. Biz velilerimize ilave bir külfet gelmesini istemiyoruz. Çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygularını egemen kılacak veya çocuklarımızı bu tür bir algıya itecek uygulamaların olmasını istemiyoruz. Bu konuda hassas davranırsak mutlu oluruz.