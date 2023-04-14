Başarı Teşvik Programı'nın şartları açıklandı! Bu koşulları karşılayan öğrenciler başvurabilecek

Bazı öğrenciler, maddi sıkıntılar nedeniyle okul hayatlarında birtakım zorluklar yaşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ise maddi zorluk yaşayan, başarılı öğrencilere Başarı Teşvik Programı kapsamında bir destek planı hazırladı. Peki, Başarı Teşvik Programı'na başvuru şartları neler?

Başarı Teşvik Programı Nedir?

Başarı Teşvik Programı, hayata geçirilmesi planlanan yeni bir sosyal yardım faaliyeti. Sosyal yardım alan ailelere mensup anaokulu, ilkokul, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri; belirli şartları sağladıkları sürece bu programdan faydalanabiliyor. Programın detayları ise şu şekilde:

- İlköğretim ya da ortaöğretim düzeyinde öğrenim gören, sınıfında ilk 3'e ve okulunda ilk 5'e girmeyi başaran öğrenciler; net asgari ücretin %60'ına kadar yılda 2 defa destek alabilecek.

- LGS'de ilk %5'lik dilime girmeyi başarabilen öğrenciler, net asgari ücretin 2 katına kadar yılda bir kere destek alabilecek.

- Meslek lisesi mezunları, işe girdikleri takdirde 3 ayda bir olacak şekilde 1 yıl boyunca toplam net asgari ücret kadar ödeme alabilecek.

- YKS'de ilk 500 binde yer alan öğrenciler, tek seferlik olmak üzere net asgari ücretin 3 katına kadar destek alabilecek.

- Sosyal yardım alma hakkına sahip ailelerin lisans eğitimi alan çocukları, her yıl eğitim süreleri boyunca aylık 300 lira alabilecek.

- Üniversitede genel not ortalaması 85 ve üzeri olan öğrenciler, net asgari ücret kadar destek alabilecek.

- Öğrenim gördüğü fakültede ilk 5'e girebilmeyi başaran öğrenciler, net asgari ücretin 2 katına kadar ödeme alabilecek.

- Üniversite sınavında ilk 500'de yer alan ihtiyaç sahibi öğrenciler; eğitim hayatları boyunca yol, barınma ve burs desteği alabilecek.

- Maddi sıkıntılar çeken ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerin YKS ve KPSS benzeri sınav ücretleri ikişer defa karşılanacak.

Bilim, Spor ve Sanat Alanlarındaki Öğrencilere Yönelik Destek

Özel yetenek gerektiren programlara katılım hakkı kazanan öğrencilerin ortaöğretim ve üniversitede kayıt yaptırdıkları bölüm kapsamında ihtiyaç duydukları materyaller bakanlık tarafından karşılanacak. Bu yardım, bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Ayrıca herhangi bir spor kulübünde lisanslı ve aktif olarak spora devam eden öğrenciler, ilgili oldukları dalda tüm müsabakalara katılmaları durumunda yılda bir defa ve tek bir lisans için net asgari ücretin %50'si kadar destek alabilecek.

Anaokulu Desteği

Anaokulu desteğinde herhangi bir başvuru şartı gerekmiyor. Sosyal yardım alan aileler, çocuklarını anaokuluna kaydettirmeleri durumunda bu destekten faydalanabilecek. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları destek kapsamında karşılanacak.

Başarı Teşvik Programına Nasıl Başvuru Yapılır?

Anaokulu desteği hariç bu programdan faydalanmak isteyen öğrencilerin 18 yaşından küçüklerin vasileri ile bulundukları ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine giderek başvuru yapmaları gerekiyor.