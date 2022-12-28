Binance Türkiye, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Dünyanın lider blokzincir ve kripto ekosistemi Binance, Türkiye’de blokzincir teknolojileri alanında farkındalığın artırılması amacıyla imza attığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Binance Türkiye bu kapsamda İTÜ ve İstanbul Üniversitesi’nde düzenlediği etkinlikler doğrultusunda öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlikte Binance Türkiye’nin Growth Müdürü Ali Serdar Kuşçu, üniversite öğrencileri için bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda; blokzincir teknolojisi ekseninde yaşanacak dönüşümün etkilerine ayrıntılı olarak değinilirken, Binance ekosisteminin kullanıcılara sağladığı avantajlar da aktarıldı. Bu kapsamda Binance Türkiye’nin hizmetleri, geliştirdiği güvenlik uygulamaları ve hayata geçirdiği projeler üniversite öğrencileri ile paylaşıldı.

Etkinliklere 200’ü aşkın öğrenci katıldı

İki ayrı üniversitede düzenlenen etkinliklere 200’ü aşkın öğrenci katıldı. Etkinlik sunumun ardından soru-cevap bölümü ile devam etti. Katılımcılara blokzincir teknolojileri ile ilgili bazı sorular yöneltildi. Doğru yanıtları veren öğrenciler arasında yapılan çekilişin sonucunda kazanan katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Binance Türkiye, finansal okuryazarlık seviyesinin artırılmasına destek olmak amacıyla daha önce de İTÜ ve İstanbul Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklere imza atmıştı. Binance Türkiye, ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi, MEF Üniversitesi, Işık Üniversitesi’nde de çeşitli etkinlikler düzenledi.