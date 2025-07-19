Bir aile, iki şampiyon! YKS birincisinin kardeşi de LGS birincisi çıktı!

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı, Türkiye birincisi Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi Ahmet Eren Özyurtseven oldu. Hem TYT hem AYT oturumlarında birinci olarak çifte başarıya imza atan Özyurtseven, sınav sabahı yaşadığı heyecanı ve hedeflerini anlattı.

"Sabah heyecanla uyandım. AYT ve TYT’de birinci olduğumu gördüm. Bilgisayar mühendisliği düşünüyorum" diyen Ahmet Eren, Koç Üniversitesi veya Bilkent Üniversitesi’ni tercih etmek istediğini belirtti. Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu dile getiren genç şampiyon, ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Ahmet Eren’in babası Mehmet Kamil Özyurtseven, bu başarının ardında disiplinli çalışma olduğunu vurgulayarak, “Başarının öyküsü düzenli ve zamanında çalışmak” ifadelerini kullandı.

Anne Öznur Özyurtseven ise, çocuklarının çok istekli ve hevesli olduğunu belirterek “Biz de onlara o ortamı sağlamaya çalıştık. Öğretmenlerimizin de çok büyük emeği var" dedi.

Kardeşi de LGS birincisi oldu

Bu başarı hikayesi sadece Ahmet Eren’le sınırlı değil. Kardeşi Kerim Özyurtseven, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında da Türkiye birincileri arasında yer aldı. Böylece Özyurtseven ailesi, aynı yıl içinde hem LGS hem YKS birinciliği yaşayarak büyük bir gurur yaşadı.

Başarılarını birbirlerine sarılarak kutlayan iki kardeş, disiplinli çalışmanın ve aile desteğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.