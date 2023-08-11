Birleşik Krallık ekonomisinde ılımlı resesyon bekleniyor

Birleşik Krallık ekonomisinin bu yıl içerisinde ılımlı resesyona girmesinin beklendiği belirtildi.

Merkezi Londra’da bulunan Capital Economics’ten yapılan açıklamada, ülke ekonomisinin haziranda yüzde 0,5, yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 büyüme kaydetmesine rağmen, bu yıl içerisinde ılımlı bir resesyon yaşamasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ülke ekonomisinde bu yılın haziran ayında yaşanan yüzde 0,5’lik büyümenin, normal aylık çalışma günlerine dönülmesi nedeniyle yaşandığına dikkat çekildi.

1 Mayıs ve 8 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle söz konusu ay ekonomik aktiviteye katkının pozitif olmadığı hatırlatıldı.

"Ekonomik aktivite salyangoz hızında"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Capital Economics Birleşik Krallık Ekonomisti Ruth Gregory, “Genel olarak, resmi tatil, alışılmadık derecede sıcak hava ve grevler, ekonominin gerçek sağlığını yargılamayı zorlaştırıyor. Ancak bizim hissimiz, ekonomik aktivitenin, salyangoz hızında da olsa, hala büyümekte olduğudur.” ifadesini kullandı.

Yüksek politika faizinin etkilerinin bir müddet daha devamının geleceğini düşündüklerini kaydeden Gregory, "Bu yılın üçüncü çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) azalacak ve ılımlı resesyon başlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünü (NIESR) de bu hafta yayımlandığı “Birleşik Krallığın ekonomik görünümü” adlı raporunda, ülke ekonomisine ilişkin görünümün belirsiz olduğu, ekonominin bu yılın sonunda yüzde 0,4 ve gelecek yıl ise ancak yüzde 0,3 büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydetmişti.

BoE politika faizini 25 baz puan artırdı

Geçen hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltildiğini duyurmuştu.

Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmıştı.

İngiltere’de enflasyon mayıs ayında yüzde 8,7, haziran ayında ise yüzde 7,9 seviyesinde artış kaydetmişti.