Biruni Üniversitesi 2018 Bahar Şenliği kutlandı

10 Mayıs 2018

Biruni Üniversitesi’nde düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler stres attı. Konsere ve aktiviteye ev sahipliği yapan Biruni Üniversitesi öğrenci topluluklarının müzik kulüpleriyle açılan etkinlikler, farklı renklerin yer aldığı konserlerle devam etti.

Best FM’in DJ’leri canlı performansları ile öğrencileri coşturdu.

Öğrencilerle iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel “Gençlerin enerjisi muhteşem. Onların enerjisi bize de yansıyor" dedi.

Bahar şenliklerinin öğrencilerin motivasyonu için çok önemli olduğunu belirten Rektör Ünal, “Finaller öncesi öğrencilerin stres atması adına bir dizi etkinlik düzenledik. Kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle gençler gönüllerince eğlendi" dedi.



Gündüzleri tüm gün süren aktiviteler akşamları ise birbirinden ünlü sanatçıların konserleri ile devam etti.



Şenliğin diğer önemli ismi Baran Bayraktar’dı. Bayraktar, performansıyla öğrencileri coşturdu.

Öğrenciler tüm yılın yoğun ders temposunun stresini tüm gün boyunca düzenlenen birbirinden farklı aktivitelerle çıkartma imkanı buldu.



Biruni üniversitesinde düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler, sahneye çıkan sanatçılar Mor ve Ötesi ve Baran Bayraktar’ın şarkılarıyla unutulmaz bir gün yaşadı.



Etkinlikte yüzlerce öğrenci, sanatçıların seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla eğlendi.