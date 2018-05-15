Biruni Üniversitesi Otizm Sempozyumu düzenledi

15 Mayıs 2018

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Biruni Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda sempozyumun Onursal Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel, otizmin genetiğinden bahsetti. Birçok otizmli genin keşfedilmesine rağmen daha keşfedilecek çok genin olduğunu belirten Yüksel, otizmin nedeninin hala gizemini koruduğunu söyledi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu ise konuşmasında otizmle ilgili olarak bilimsel ilkelere dayalı bir eğitimin önemini vurgulayarak, bilimsel çalışmaların daha da artırılmasının gerekliliğinden bahsetti.

Üniversitenin Özel Eğitim Bölümü Hocalarından Prof. Dr. Binyamin Birkan ise Otizmli Çocuklara Dil Öğretim Modeli konulu konuşmasında otizmin tedavisinde bilimsel olarak kanıtlanmış bilinen tek metottun uygulamalı davranış analizi olduğunu söyledi.

Kayıtların aylar öncesinden dolduğu sempozyumda alanında dünyaca ün yapmış olan yurtdışından Prof. Dr. Vania Canterucci Gomide, Prof. Dr. Svein Eikeseth, Dr. Neil Martin, Dr. Brenda Smith Myles ve yurt içinden Prof. Dr. Binyamin Birkan, Prof. Dr. Nahit Mutavalli Mukaddes, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Tuba Ceyhun sunumlarını gerçekleştirdi. Sempozyum, otizm spektrum bozukluğu alanında çalışmayı düşünen üniversite öğrencilerine, etkili eğitim programları geliştirmek isteyen eğitimcilere, uzmanlara ve ailelere yardımcı olacak kapsamlı ve kanıta dayalı bilgiler sağladı.