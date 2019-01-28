Borçelik, BTÜ ile Ar-Ge yapacak

28 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en büyük galvanizli çelik üreticisi Borçelik, sanayi ve üniversite iş birliğini güçlendirme yönünde önemli bir adım attı. Borçelik ve Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) arasında geniş kapsamlı bir işbirliği projesi imzalandı. İşbirliği çeşitli Ar-Ge çalışmalarını ve öğrencilerin staj ve proje çalışmalarında Borçelik tarafından desteklenmesini kapsıyor.

İmza töreni Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’in katılımlarıyla Borçelik Gemlik tesislerinde yapıldı. Törende Borçelik tanıtım filmi izlendikten sonra Borçelik Ar-Ge Test Merkezi ziyaret edildi.

İmza töreninde konuşan Kerem Çakır, Borçelik’in Ar-Ge’ye verdiği önemi vurgulayarak, “Ar-Ge merkezimiz kuruluşundan bu yana sektöre örnek olacak nitelikte önemli ve yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Bugün, Bursa Teknik Üniversitesi gibi güzide bir akademik kurumla imzaladığımız bu anlaşmayla sanayi – üniversite işbirliğinde yeni bir sayfa açıyoruz. Yapacağımız işbirliği ve geliştireceğimiz projelerle gerek akademik birikime, gerekse de sektörün gelişmesine ve ülkemizin kalkınmasına önemli katkılarda bulunacağımıza inanıyorum” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise Proje Tabanlı Sektörel Eğitim Programı (BTÜ-SEP) kapsamında öğrencilerin anlaşmalı firmalarda 16 hafta tam zamanlı çalışarak deneyim kazanmalarını amaçladıklarını vurguladı. Bursa ve civarındaki sanayi kuruluşlarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı ile test-analiz desteği verirken, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile danışmanlık ve proje desteği sağladıklarına değinen Karademir, “Bu kapsamda yenilikçi üniversite olarak ülkemizin saygın firmalarından Borçelik ile bir araya geldik. Öğrencilerimiz, sanayicimiz ve diğer paydaşlarımız adına attığımız adımları daha faydalı hale getirmek ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İmzalanan protokol teknolojik yenilik alanında Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon gibi rekabeti güçlendirme faaliyetleri kapsamında ulusal ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapılmasını öngörüyor. Bu çalışmaların yanı sıra BTÜ ve Borçelik; bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda kongre, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlikler de düzenleyebilecekler.

Protokol BTÜ öğrencilerine de önemli avantajlar sağlıyor. Lisans öğrencilerinin Sektörel Eğitim Programı (SEP), staj ve bitirme projelerine yönelik; lisansüstü öğrencilerinin ise proje ve tezlerine yönelik iş birliği talepleri Borçelik tarafında desteklenecek. Bununla birlikte BTÜ ve Borçelik sanayide istihdam edilecek doktoralı Ar-Ge personeli yetiştirilmesi amacıyla TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı için ortak proje başvurusu gerçekleştirebilecek.