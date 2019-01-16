BTM’yi 2018’de 151 bin kişi ziyaret etti

16 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) – Bursa’nın yanı sıra çevre iller ve yurt dışından 151 bin 464 kişinin ziyaret ettiği Bursa BTM, bilimsel atölye çalışmalarında da yeni bir rekora imza attı. Yıl boyunca farklı disiplinlerde 11 bin 242 atölye çalışmasına 99 bin 718 çocuk ve bilim meraklısı katıldı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, geçtiğimiz yıl uluslararası etkinlikleriyle de yoğun ilgi gördü. Türk Hava Yolları ve BEBKA sponsorluğunda gerçekleştirilen Uluslararası 7. Bursa Bilim Şenliği’ne (Science Expo) yurt içi ve yurt dışından 200 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Festivalde toplamda 110 bin liralık para ödülünün dağıtıldığı proje, insansız hava araçları, mesleki yetenek, autodesk tasarım ve modelleme yarışmaları gerçekleştirildi. Türkiye rekorunun kırıldığı ‘Mangala Turnuvası’nın da yer aldığı festivalde ayrıca 100 farklı bilimsel atölye çalışması gerçekleştirildi.

Zirvede ‘Astrofest’ heyecanı

Bursa BTM’nin en çok ilgi gören bilimsel etkinliklerinden Uludağ Astrofest ise 3 -5 Ağustos 2018 tarihlerinde uzay ve astronomi meraklılarını zirvede buluşturdu. Doğa yürüyüşleri, seminerler, gökyüzü gözlemleri, takımyıldızı eğitimleri ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği zirvedeki festivale alanında uzman çok sayıda isim katıldı. ‘Doğa ve Bilim Şenliği’ ise yaz aylarının en çok ilgi gören etkinliklerindendi. Uludağ'da gerçekleştirilen ve iki gün süren şenlikte çocuklar hem Uludağ'ı tanıdılar hem de eğlenceli ve öğretici atölye çalışmalarına katıldılar.

Sınır tanımayan bilim

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından 2018 yılında başlayan “Sınır Tanımayan Bilim” projesi ise dezavantajlı öğrenciler için umut oldu. TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilen projede öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik özel eğitimler ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü.