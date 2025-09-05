BTÜ Bursa’nın su duyarlı kentsel tasarımını yapacak

BTÜ Denizcilik Fakültesi Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Gökmen’in liderliğindeki “AquaSavvy” projesi, Ufuk Avrupa, Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı desteği de almaya hak kazandı. Su duyarlı kentsel tasarımın yapılmasının hedeflendiği çalışmada; Portekiz, Danimarka ve İsveç’ten partner kuruluşular bulunuyor. Üç yıl sürecek olan çalışmada, Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa koordine edeceği Nilüfer Yaşayan Laboratuvarı kurulacak.

Burada, Bursa’nın su altyapılarının “gizli” doğası ve karmaşık su akışları tespit edilecek. Bursa ölçeğinde kuraklık ve yağışlardaki değişkenlik gibi iklim kaynaklı riskler ile sanayi ve tarıma ilişkin baskılar, yaşayan laboratuvarda birlikte değerlendirilecek. Bursa’nın su altyapılarını görselleştirerek görünür hale getirecek olan çalışma şehrin su geleceğini de ortaya koyacak. Yapılacak çalışmalar sonunda şehrin “su duyarlı kentsel tasarımı” yapılacak.

Proje hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Dr. Gökhan Gökmen, “AquaSavvy, su-duyarlı kentsel tasarımı, kentlerin dijital ikizlerine taşıyarak su döngülerini görünür kılan görsel, etkileşimli bir web aracı geliştirmeyi hedefleyen, üç yıllık disiplinler-arası bir araştırma projesidir. Çalışma kapsamında su altyapılarının ‘gizli’ doğasını ve karmaşık su akışlarını; görselleştirme yaklaşımıyla ele alacağız.

Böylece yerel toplulukların katkı sunduğu veri platformlarıyla desteklenen, birlikte tasarlanmış bir ‘görsel tuval’ üzerinde kent içi su akışları takip ve tartışma konusu yapağız. Bu çalışma ile vatandaş şebekeden kullandığı suyun nasıl bir yoldan ilerleyip, hangi sulara karıştığını görmüş olacak” dedi.

“Bursa’ya özgü bilgi ve çözümler ortaya konacak”

Çalışmanın Bursa’ya özgü bilgi ve çözümler üreteceğini vurgulayan Dr. Gökhan Gökmen, “Nilüfer Yaşayan Laboratuvarı’nda Bursa ölçeğinde kuraklık ve yağışlardaki değişkenlik gibi iklim kaynaklı riskler ile sanayi ve tarıma ilişkin baskıları değerlendireceğiz. Su yönetimi aktör-ilişki haritası ve duygusal dinamikler, mevcut ve ihtiyaç duyulan su verileri, eğilimler ve senaryo matrisi gibi çıktıları ortaya koyacağız.

Nilüfer Yaşayan Laboratuvar, Bursa Büyükşehir Belediyesinin yönlendirmesiyle kurulacak ve kent ölçeğinde dijital ikiz uygulamaları ve yurttaş katılımı için bir test ortamı görevi görecek. Burada Bursa’ya özgü bilgi ve çözümler üreteceğiz, elde edilen yöntem ve araçlar diğer kentlere aktarılabilir bir model haline gelecek” diye konuştu. Dr. Gökmen proje kapsamında AquaSavvy Kentsel Peyzaj Sanat ve Tasarım Yarışması da düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

“Sürdürülebilir şehircilik açısından bir model olacak”

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, AquaSavvy projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Üniversite olarak bilimsel araştırmalarımızı yalnızca akademik yayınlarla sınırlı tutmuyor, kentimize ve ülkemize doğrudan katkı sağlayacak projeler üretmeyi de önemsiyoruz. AquaSavvy projesi, Bursa’nın su altyapısına dair derinlemesine bir analiz sunmakla kalmayacak, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir şehircilik açısından da örnek bir model oluşturacak. Uluslararası iş birlikleriyle güçlenen bu projenin, üniversitemizin bilimsel kapasitesini artırmasının yanında, Bursa’nın geleceği için de önemli bir rehber olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.