Bursalı hayırsever iş adamından eğitime destek

12 Kasım 2018

BURSA - Kent merkezindeki eski okulların yenilenmesi görevini üstlenen Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Zafer Okulları, Elmasbahçeler Salih Şeremet Ortaokulu ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ardından Demirtaşpaşa İlkokulu da modern bir eğitim kurumuna dönüştü. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın arasındaki protokol kapsamında, Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3 milyon lira harcayarak okul alanında bulunan 9 parseli kamulaştırdı. Özgün kimliğiyle bölgeye kazandırılan okulun açılış törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, müzisyen Fatih Erkoç, işadamları ve mahalle halkı katıldı.

Geleceğin yöneticileri yetişecek

Toplam 3 bin 170 metrekare alana bodrum üzerine iki kat olarak inşa edilen okulun 2’si ana sınıfı 18 derslikten oluştuğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kamulaştırma ve çevre düzenlemesi Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan okula spor salonu ve kütüphane de kazandırıldığını kaydetti. Okulun, Bursa’nın köklü ailelerinin yaşadığı bir bölgede bulunduğunu harlatan Başkan Aktaş, “Bu okulda Bursa’ya hizmet eden çok güzel insanlar yetişti. Şimdi çocuklarımıza bakıyorum hepsi pırıl pırıl, gözleri ışıl ışıl. Onlar da geleceğin valileri, belediye başkanları, işadamları, iş kadınları olacaklar” dedi.

Eğitime destek 500 milyon liraya yaklaştı

Bursa Valisi Yakup Canbolat da 15 yıl öncesinde Bursa'da 666 okulda eğitim-öğretim hizmeti verilirken bugün bin 500'e yakın okulda hizmet verildiğini söyledi. Canbolat, “Yani son 15 yılda gelişen ve büyüyen Türkiye ile birlikte her alanda gelişen ve büyüyen bir Bursa var. Eğitime yüzde 100 destek kampanyası çerçevesinde bugüne kadar hayırseverlerimizin Bursa'nın eğitimine verdikleri destek 500 milyon liraya yaklaşmış durumdadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerimizin ciddi destek vermeleriyle derslik ortalamaları 26 civarına düşmüş durumda” değerlendirmesini yaptı.

Eğitim gönüllüsü hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın ise, “Burada eğitim görecek annelerin göz bebekleri evlatlarına, Atatürk ilke ve inkılaplarını takip ederek, önce kendilerine, ailelerine ve her karış toprağı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış eşsiz vatanımıza faydalı bireyler olmaları için yetiştirecek eğitim verilmesini niyaz ederim” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Vali Canbolat günün anısına hayırsever işadamı Nasyalçın’a teşekkür plaketi verirken, protokol üyeleri daha sonra Erhan Nasyalçın İlkokulu’nun açılış kurdelesini kesti.