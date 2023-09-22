Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 2023 oturumları 3 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılımı ile yapılmıştı. Bu yıl Bursluluk sınavına 1 milyon 44 bin 846 öğrenci katılmıştı.

Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.