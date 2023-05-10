Büyük Veri ve Yapay Zeka ile Varlık Yönetimi eğitimi tekrar düzenleniyor

Eğitim, Magnus kurucu ortakları Dr. Esra Ulaşan ve Prof. Dr. Özlem Önder tarafından 16 Mayıs Salı günü 14:00 -16:00 arasında çevrimiçi olarak verilecek.

Magnus, yapay zeka temelli bir platformdur ve portföy optimizasyonu ile yatırım yönetiminde profesyonel ve bireysel yatırımcılara yardımcı olur.

Platform, algoritmaları kullanarak piyasa koşullarına göre portföy oluşturma ve yönetme fırsatı sunar. Yaratıcıları, bu eğitimde katılımcılarla tecrübelerini paylaşarak, bu yenilikçi teknolojinin nasıl kullanılabileceği konusunda bilgi vermektedir.

Eğitimin konu başlıkları şu şekilde:

1. Bölüm (Teori)*Büyük Veri (Big Data)

Finansal Ekosistemde Yapay Zekanın Evrimi

Dünyada Dijital Varlık Yönetimi Uygulamaları

Yatırım Yönetiminde Algoritmalar Evreni

2. Bölüm (Pratik)

Türkiye'deki Dijital Varlık Yönetimi Uygulamaları

RoboFonlar

Dijital Yatırım Danışmanlığı

ITAAS (Investment Tool As A Service)

Yatırım Dünyasının Dijital Geleceği