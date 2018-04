'Çift Dilli Gelecek' anaokulunda

30 Nisan 2018

AYLİN RANA AYDİN

DÜNYA Education, 'Çift Dilli Gelecek' (Bilingual Future) programı, anaokulu çağındaki çocukları İngilizce ile tanıştırıyor.

'Çift Dilli Gelecek' programı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Gündüz Çocuk Bakımevi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Etkinlikte konuşan DÜNYA Education Proje Müdürü Bilgen Gültekin, "Programı, Yellow House English CEO'su Claire Selby geliştirmiş. Claire Selby, kendi çocuklarından da yola çıkarak az İngilizce ya da hiç bilmeyen öğretmenlere alternatif olarak haftalık ve günlük ders planlarının olduğu videolar, şarkılar ve oyunlarla öğrendiği bir program yaratmış" dedi. Çocukların öğrenmeleri için bir aktivite gerektiğini ve aktivitenin aynı zamanda da yaratıcı olması gerektiğinin altını çizen Gültekin, "Çocukların İngilizce'yi her gün kullanmaları gerekiyor ve bu program da çocukları her gün İngilizceye yarım saat maruz bırakıyor" diye konuştu. Programın hem İngilizce öğretmenleri hem de yeterli İngilizce bilgisi olmayan sınıf öğretmenleri ve aileler için farklı versiyonları bulunuyor. Programda 'spiral metodoloji' uygulandığını dile getiren Gültekin, bu sistemle öğretilen her yeni konunun, önceden öğretilmiş bir konu ile bağlantı kurularak sunulduğunu anlattı. Gültekin, böylece öğrencilerin, doğal bir şekilde tekrar yaparken, öğrendiklerini sesler, resimler, hareketler ve ilgi alanları ile bütünleştirdiğine dikkat çekti. Bilgen Gültekin, çocukların dijitale daha fazla ilgi gösterdiğini ve bu nedenle en iyi yöntemin 'blended learning' denilen dijital ve basılı malzemelerin bir arada kullanıldığı harmanlanmış öğrenme yöntemi olduğuna işaret ederek, bu yöntemle çocukların hem yüz yüze hem de dijital ortamda eğitim aldıklarını söyledi.

3 farklı seviyede 36 haftalık müfredat

Programın 36 haftaya yayılmış bir müfredat içerdiğini aktaran Gültekin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kurstaki amaç aslında evrensel yaratılmış bir düşünce. Her öğretmeni bir İngilizce öğretmeni yapmak ve çocukların da İngilizceyi doğal bir şekilde öğrenmesini sağlamayı öngörüyor. Paket içeriğinde, veli ve öğretmene programa nasıl başlayacağına dair bir mektup geliyor. Öğretmen seti içinde, fl aş kartlar, karakterlerin olduğu sınıf posteri ve ödül etiketleri bulunuyor. Öğretmen dijital koduyla dijital platformda bütün ders planlarına ve derslere erişebiliyor. Ev paketinde ise öğrencinin aktivite kitabı geliyor ve aileye gidecek dijital bir kod bulunuyor. Fiziksel olarak kursun tamamı bu şekilde. Online içerikte de öğrencinin haftalık ve günlük ders planlarının yanı sıra fimler, şarkılar, fl aş kartlar, posterler, boyama kağıtları basılabilir olarak bulunuyor. 0-4 yaş programı Baby Beetles, 4-6 yaş programı Tom and Keri sertifikaları yer alıyor. Öğretmen ve veli dijital sistem üzerinden iletişimde bulunabiliyor, programın takibini birlikte yapabiliyor. Okulda çift dilli eğitim verildiğine dair sertifikaları alıp çıktı da verilebiliyor."

Toplantıda söz alan Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Ömer Şatır da, "Gençlerimiz, geleceğimizin teminatı... Onların eğitimine, sporuna ve diğer bütün alanlardaki gelişimine son derece önem veriyoruz. Bu program da İngilizce ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlayacak" dedi.