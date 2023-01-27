Çocuklar için siber hijyeni sağlamanın 5 yolu

Günlük hayat, iş yaşamı, eğitim, finans, her alanda hız ve iletişim sağlayan internet bir vazgeçilmez. Çocuklar ve ebeveynler internette giderek daha fazla zaman geçiriyorlar. Özellikle pandemi süresince alışveriş, iş, eğitim ortamlarının sanal uygulamalar üzerinden sürdürülmesi siber saldırılar ve suiistimal planları için ilgi odağı oldu. İnternet, eğitim materyalleri, eğlenceli oyunlar, arkadaşlarla bağlantı kurma yolları sağladığı için çocuklar ve gençler için gerçekten değerli bir kaynak. Bununla birlikte siber zorbalık, zararlı içerikler, kimlik hırsızlığı, suç faaliyetleri ve benzeri yöntemlerle çocukları ve ailelerini avlamaya çalışan kötü aktörler için bir oyun alanına da dönüştü. Gerekli önlemlerin ihmal edilmesi gibi dünya genelinde kişisel nedenlerden ötürü siber saldırıya uğrama oranı iş yerlerinde yaklaşık %43. Bu da ortalama 3,33 milyon dolar gibi zarara yol açıyor. Artık şifrelerin doğum tarihleri, ardışık sayı olmaması gerektiği uyarılarını geride bırakarak, internete uzaktan bağlanan her türlü cihazın aynı saldırıyla karşılaşabilme olasılığı varken siber saldırıdan masum çocuklar nasıl korunacak? Ebeveynler için durum bu noktada karmaşıklaşmaya başlıyor. Siber hijyen çevrimiçi iken karşılaşılabilecek kötü amaçlı yazılım ve tehditlerden koruyarak siber güvenlik alışkanlıkları kazandıran bir eğitim çeşidi. Tıpkı bisiklet kaskı ve emniyet kemeri takmak gibi, çevrimiçindeyken korunmak için en iyi siber hijyen becerilerinin uygulanması gerekiyor. Fortinet ebeveynler, veliler ve öğretmenlere, çocuklar ve öğrencilerin internette güvende kalmalarını sağlamak için kullanabileceği değerli noktalara açıklık getiriyor.

Çocuklar için En İyi 5 Siber Hijyen Uygulaması

İşte ebeveynler, veliler ve öğret[1]menlerin, çocuklar ve öğrencilerin internette güvende kalmalarını sağlamak için kullanabileceği, çocuklara vereceği bazı ipuçları:

1 Kişisel Bilgilerin Korunması: İlk olarak, kişisel bilgilerini güvende tutmak gerçekten her zaman önemli. Ebeveynlerin ya da büyüklerini izni olmadan isim, adres, telefon numaraları, okulun yeri, şifreler veya herhangi bir fotoğrafın asla paylaşmaması gerektiği anlatılmalı. Bilgiler bir kez internete düştüğünde bunları kaldırmak gerçekten zordur ve herkes o bilgileri görebilir. Unutmayın; çevrimiçi olarak kiminle iletişim kurulduğu bilindiği sanılsa da aslında karşındakinin kim olduğu hiç bilinmiyor olabilir. Başka bir çocukla konuştuğu sanılırken karşıda çocuk gibi davranan bir yetişkin olabilir. Bu nedenle, güvende olmak için, internette karşılaşılan biriyle asla fiziksel ortamda tanışılmamalıdır.

2 Hangi Web Sitelerini Kullandığınıza Dikkat Edin: Çeşitli web sitelerine girerken dikkatli olun; bazıları ücretsiz oyunlar, ücretsiz müzik ve diğer ücretsiz şeyler sunarak bağlantılara tıklamanız için sizi kandırıp birtakım sitelere gitmenizi sağla[1]maya çalışabilir. Bu sitelerde bilgisayar korsanlarının kullanabileceği zararlı yazılımlar bulunabilir. Bu yazılımlar cihazınızdan bilgilerinizi çalabilir ve hatta haberiniz olmadan kameranızı açabilir!

3 Şüpheli Bağlantıları veya Ekleri Açmayın: Benzer şekilde, şüpheli bağlantıları veya beklenmedik e-posta eklerini açmak da tehlikelidir çünkü bunlar da zararlı yazılım ve diğer kötü amaçlı içerikleri barındırabilir. Bir bağlantıyı veya eki neyin şüpheli hale getirdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimlerini alabilirsiniz. Fortinet'in NSE 1 & 2 bu eğitim programlarından biri.

4 Cihazları Güncel Tutun: Cihazlarınızı mutlaka en son yazılım ve güvenlik yamaları ile güncel tutun ve yine mutlaka tahmin edilmesi zor güçlü parolalar kullanmak gibi iyi güvenlik uygulamalarını kullanın.

5 İncitici Paylaşımlar Yapmayın veya Bunlara Yanıt Vermeyin: Çevrimiçi ortamda iyi ve düzgün davranmamız gerekir; fakat sizi üzen veya rahatsız eden bir şey görürseniz, mutlaka ebeveynlerinizle veya güvendiğiniz herhangi bir yetişkinle konuşun. Siber hijyen burada bitmiyor. Bilgisayarları oturma odası veya mutfak gibi açık bir alanda tutmanız şiddetle tavsiye ediliyor, böylece belirli davranışları görmeniz durumunda kötü bir şey olmadan önce müdahale etme fırsatınız olabilir. Buna ek olarak, web tarayıcılarınızda ebeveyn denetimleri ayarlayabilirsiniz. Bazı tarayıcılar, bilgisayarınızda yalnızca belirli web sitelerinin görüntülenmesini kısıtlamanıza veya buna izin vermenize olanak tanır ve bu ayarları bir parola ile koruyabilirsiniz.