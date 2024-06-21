Çocukları dijital göbek bağlarından kurtarın!

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bir gencin fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik açıdan sağlıkla gelişmesi için fiziğine, sağlığına, kişiliğine ve yeteneklerine yatırım yapması gerektiğini belirtti. Dinç, bu yatırımları yapmak yerine uzun saatler boyunca zamanını ekran başında oyun oynayarak geçiren birinin, uzun vadeli olumsuz etkilerini göreceği kayıplar yaşayacağına dikkat çekti.

Zaman sınırlaması

Teknoloji ve dijital kaynakların özellikle tatil döneminde kullanımının nasıl olması gerektiği konusunda Dinç, şöyle konuştu:

"Ebeveyn kontrolü ve sınırlaması birçok bağımlılıkta işe yarar sonuçlar veriyor ya da bağımlılığın çığrından çıkmasını engelliyor. Çocuğunuz ekranla vakit geçirmek istiyorsa izin verebilirsiniz lakin sizin belirlediğiniz bir süre ve aralıklarla bunu yapabilir. Sınırsız özgürlük, sanılanın aksine çocuğa bir özgürlük alanı sağlamaz, tam tersi onu dürtülerinin esiri haline getirir."

Dinç, ekran kullanımı konusunda pratik önerilerden bahsederek, "Bir günde ortalama 2 saati geçmeyin. Ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğiniz konusunda açık bir saat ve süre kararlaştırın. Kullanımınızın bitmesi gereken saatte otomatik kapanmaya programlayın. Hiç oyun oynamadığınız, internete girmediğiniz veya sosyal medya kullanmadığınız bazı günler olsun. Kontrol becerileri eğitimi alın" dedi.

Gerçek hayattan kopmamak çok değerli

Dinç, öğrencilere tatilde yapmalarını önerdiği aktivitelere ilişkin de şöyle konuştu:

"Teknolojik aletlerle verimli iletişimi destekliyor ve faydalı buluyoruz ama gerçek hayattan kopmadan, sorumlulukları bir kenara bırakmadan, gerçek hayatta öğrenilecekleri ihmal etmeden teknoloji kullanımını önemsiyoruz. Çocuklar tatilde gerçek hayatla bağlarını koparmasınlar, oyun oynasınlar. Sokakta olmak, ihtiyaç duyduğu şeye bulunduğu çevrede çözüm üretmek ve o çözümü arkadaşlarla paylaşmak, bir çocuğun sosyal ve bilişsel gelişimine muhteşem bir katkı sağlar."

Tatilde AVM'lere kapanmayın

Serbest oynanan oyunlar ile duygusal sağlık arasında pozitif ilişki bulunduğuna işaret eden Dinç, ne alınan yüzlerce oyuncağın ne gidilen alışveriş merkezlerinin ne de ekran karşısında geçirilen saatlerin çocuğun bizzat sokakta oynarken sağladığı sosyal gelişimi sağlayabileceğine dikkati çekti. Dinç, sokak oyunlarının çocukların fiziksel gelişimleri, kas ve kemik sağlığı için çok faydalı olduğunu belirterek, "Çocuklar dışarıya çıksınlar, sokakta oynasınlar, arkadaşları ve aileleriyle sosyalleşsinler. Dijital göbek bağlarını koparsınlar, faydalı alışkanlıklar geliştirmeyi denesinler. Eğilimlerini keşfetmeye yönelik girişimlerde bulunsunlar; bu bir müzik aleti ya da bir spor dalı olabilir. Dinlensinler. Okul döneminde yaşadıkları yoğunluğun stresinden uzaklaşsınlar" tavsiyelerinde bulundu.

"Çocuğunuzun zevk alacağı aktiviteleri belirleyin"

Uzman Klinik Psikolog Aybeniz Yıldırım çocukların yaz tatilini sadece teknolojik aletlere bağımlı şekilde geçirmelerini önlemek adına yapılabilecek aktivitelere değindi:

"Tatil döneminin başlaması, çocuğun tablet veya bilgisayar gibi teknolojik cihazları sınırsızca kullanabileceği anlamına gelmez. Ancak, dijital ortamdan uzaklaşan her çocuğun aynı aktivitelerden zevk almayabileceğini unutmamak çok önemli. Bu noktada anne babaların gözlemci ve araştırmacı olmaları gerekiyor. Çocuğun mizacına ve ilgi alanlarına uygun aktivitelerin önceden belirlenmesi, çocukla birlikte sosyal bir tatil planı oluşturulması çok faydalı olur" dedi.

Tatil döneminden okula dönüşü kolaylaştırmak için de önerilerde bulunan Yıldırım, tatilin bitimine yakın son 2 hafta içinde günlük rutinlere, uyku saatlerine, beslenmeye ve ders çalışma düzenine geri dönmeye yönelik bir hazırlık yapılmasının tavsiye edildiğini aktardı.