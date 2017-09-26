Çocukları mühendisliğe yönlendirecek eğitim kampanyası

26 Eylül 2017

Filiz COŞKUN

GAZİANTEP – Limak Vakfı, çocukların mühendislik dallarına ilgisini artırmak amacıyla oluşturduğu “Küçük Mühendisler-Evin Küçük Mühendisleri” projesini Gaziantep’te başlattı. Limak halen “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesini de yürütüyor. Limak Vakfı’nın okul öncesi çocuklar için hazırladığı projenin ilk toplantısı Gaziantep’te yapıldı. Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve okul öncesi için “Evin Küçük Mühendisleri” kitabının yazarı Şermin Yaşar katıldı. Proje mühendisliği okul öncesi dönemdeki çocuklara sevdirebilmek, özel olarak tasarlanan oyunlarla mühendisliğin hayatın her alanında var olduğunu, aileler ve okul öncesi çocuklarına anlatabilmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada anneler tarafından en çok takip edilen isimlerden biri olan Şermin Yaşar, Limak Vakfı projesi için eğlenceli ve eğitici oyunların yer aldığı bir kitap hazırladı.

Gaziantep’te, anaokulu öğretmenleri ile 300 ebeveyn ve 300 4-6 yaş çocuğun katıldığı ilk toplantıda proje tanıtıldı ve ilk etkinlikler gerçekleştirildi. Şermin Yaşar, öğretmen ve ebeveynlere çocukların ilgisini çekecek oyunlar hakkında bilgi verdi. Çocuklar ise özel olarak tasarlanmış Evin Küçük Mühendisleri Etkinlik alanındaki görsel metaryellere baktılar, oyunların oynatıldığı interaktif bölüme katıldılar. Ayrıca makine, inşaat, çevre ve elektrik mühendislerinin ne iş yaptıklarının anlatıldığı küçük seminerleri dinleme fırsatı buldular. Bu etkinlik alanı, 1 hafta boyunca okul öncesi çağlardaki yaklaşık 1,000 öğrenciye mühendislik deneyimi yaşatmaya devam edecek ve katılım gösteren çocuklara Vakfın hediyesi kitap armağan edilecek.

Gaziantep genç nüfusa sahip

Projenin tanıtımı amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bu önemli projede, bir mühendis, bir anne ve bir başkan olarak işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. “Türkiye’de yerel olarak başlatılan birçok önemli sosyal projenin daha önce de uluslararası boyutlara başarıyla taşındığını gördük. Bu projenin de Gaziantep’ten çıkıp, daha da büyüyeceği kanısındayız. Bir mühendis olarak, kadın mühendislerin çektiği sıkıntıları çok iyi bilirim. Kadından mühendis mi olur anlayışının yaygın olduğu 1980’li yıllarda özel sektörde çalışmaya başladım. Erkek yada kız çocuğunda zihinsel dönüşümü sağlayarak, mühendislik mesleğinde cinsiyet ayrımı olmadığını öğretmemiz gerekir.” diye konuştu.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmada eğitimin önemine değinen Şahin, Gaziantep’te 0-17 yaş arası 794 bin kişinin bulunduğunu, gençlerin eğitiminin il için büyük önem taşıdığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise konuşmasında Limak Vakfı projesinin Gaziantep’te başlatmasını önemli bulduğunu belirterek, “Gaziantep olarak hedefimiz, 2019 yılı sonuna kadar ilimizde okul öncesi eğitim almayan hiçbir öğrenci bırakmamaktır. ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesiyle sosyal farkındalık yaratan Limak’ın ‘Evin Küçük Mühendisleri’ projesiyle de okul öncesi eğitime katkı ve destek vermesi takdire şayandır” dedi.

Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir: Çocuklara mühendis olun diyoruz

Limak’ın ağırlıklı olarak mühendislik içeren alanlarda faaliyet gösterdiğini hatırlatan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesini yürüttüklerini hatırlattı. Özdemir, bu projeye Evin Küçük Mühendisleri projesi ile okul öncesini eklediklerini belirterek “Bu işe temelden başlamanın önemli olduğu inancındayız. Okul öncesi çocukların rol model alarak, gözlerinde bu mesleği canlandırmasını sağlamak istiyoruz. Aileler genelde çocuklarının öğretmen, doktor olmasını istiyor. Bizler de çocuklara mühendis olun baraj yapın, önemli projeler gerçekleştirin diyoruz. Gaziantep’ten başlatmamızın nedeni, buradaki paydaşlarımızın başarılı olmasından dolayıdır” dedi. Ebru Özdemir, Gaziantep’te 1,500 den fazla veli, öğrenci ve öğretmene ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayarak, farklı illerde de projenin uygulanacağını belirtti.