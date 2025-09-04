Çocukların okula uyumu için ailelere 5 altın tavsiye

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, çocukların okula uyum süreci ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) görev yapan Psikolojik Danışman Damla Demir, çocukların yeni eğitim yılına sorunsuz başlaması için ailelere kritik önerilerde bulundu.

Demir, özellikle okulun ilk günlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, “Çocuğunuz okula gitmek istemiyor, sık sık karın ya da baş ağrısı şikayetinde bulunuyorsa, bu durum okula uyum problemi yaşadığına işaret edebilir” dedi.

Okula uyum için 5 altın tavsiye

Psikolojik Danışman Damla Demir, ailelerin süreci sağlıklı yönetebilmesi için şu önerileri sıraladı:

* İletişim kurun: Çocuğunuzla duyguları hakkında konuşun, dinleyici olun.

* Rutin oluşturun: Düzenli uyku ve beslenme alışkanlıkları güven duygusunu artırır.

* Olumlu yaklaşın: Kaygınızı çocuğunuza yansıtmayın, destekleyici olun.

* Oyun ve etkinliklere zaman ayırın: Çocuğun enerjisini doğru kanallara yönlendirmesi uyumu kolaylaştırır.

* Gerekirse uzmandan destek alın: Sorunlar uzun sürerse profesyonel yardım alın.

“Siz ne kadar olumlu olursanız, çocuğunuz da o kadar kolay atlatır”

Demir, ebeveynlerin kaygılarını çocuklarına yansıtmamaları gerektiğini vurguladı:

“Ailenin sakin, kararlı ve destekleyici tutumu, çocuğun güven duygusunu artırır. Unutmayın, siz ne kadar olumlu olursanız, çocuğunuz da bu süreci o kadar kolay atlatır.”

Demir ayrıca, sevgi, sabır ve anlayışın bu süreçte ailelerin en güçlü araçları olduğuna dikkat çekerek, uyum sürecinin yalnızca çocuklar için değil, aileler için de önemli bir dönem olduğunu belirtti.