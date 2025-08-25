Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi kutluyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteye yerleşen tüm öğrencilere başarı dilerken, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.