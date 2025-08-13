Darüşşafaka, İstanbul Maratonu'nda eğitime destek olmaya davet ediyor

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından Darüşşafaka Cemiyeti, 2 Kasım’da gerçekleşecek 47. İstanbul Maratonu’nda bağış kampanyası yürütecek.

Bu yıl koşucular, “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyası kapsamında Darüşşafaka ile birlikte maratona katılarak bağış kampanyaları oluşturabilecek ve attıkları her adımı “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için atabilecek.

Kurumsal ve bireysel koşu kayıtları başladı

Darüşşafaka Cemiyeti bu yıl da eğitime destek olmak ve adımlarını “Eğitimde Fırsat Eşitliği” için atmak isteyen kurumları ve gönüllüleri 47. İstanbul Maratonu’nda bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Maraton için kurumsal koşu kayıtları 4 Ağustos’ta başlarken bireysel koşu kayıtları da devam ediyor. Bağış kampanyası açacak koşucular, İyilik Peşinde Koş platformunda profil oluşturduktan sonra, Darüşşafaka’nın "Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız!” kampanyasını seçerek Darüşşafaka koşucusu olabiliyor.

Maratona kayıt yapan kurumsal ve bireysel koşucular, 6 Ekim itibarıyla bağış kampanyalarını oluşturabilir, 20 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin eğitimine desteklemek amacıyla bağış toplayabilirler.

Darüşşafaka’ya destek olmak isteyen koşucular, adimadim@darussafaka.org adresi ile iletişime geçebilir.

Halk koşusuna kayıtlar 21 Ekim 2025 Salı günü başlayacak.