Deneyap Teknoloji Atölyeleri sınav sonuçları açıklandı

5 Şubat-25 Mart tarihlerinde 156 binden fazla başvuru alan ve öğrenci seçme sürecini tamamlayan Deneyap Türkiye, 19 bin 570 öğrenciye eğitim vermeye hazırlanıyor.

Seçilen öğrenciler, eylül ayında başlayacak Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerine katılmaya hak kazanırken, sonuçlarla ilgili detaylı bilgi 24 Temmuz tarihinden itibaren Deneyap Türkiye'nin internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

E-sınavda 39 binden fazla aday başarı kazandı

Türkiye’nin dört bir yanındaki 141 merkezde 2 Mart-3 Nisan tarihlerinde düzenlenen sınavlara 93 bin 461 aday öğrencinin katıldığı belirten yetkililer, e-sınavda başarılı olan 39 bin 490 aday öğrencinin ikinci aşama olan Çevrimiçi Eğitim ve Görev Tamamlama sürecine geçtiğini ifade ettiler ve sonraki aşamalarla ilgili şu bilgileri verdiler: "Bu süreçte öğrenciler Milli Teknoloji Akademisi üzerinden listelenen ve ortaokul için 25, lise için 16 videodan oluşan toplamda 200 bin saatten fazla asenkron eğitim içeriğini izledi. 30 Haziran 2024 Pazar günü 81 ilde 118 merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama sınavında adaylar; sınavdan üç gün önce konusu duyurulan 'Uzay Keşif Aracının Dünya’ya Dönüşü' ile ilgili proje sınavına katıldı.

90 dakikalık sürede 'Uzay Keşif Kapsülü' ile astronotların su yüzeyine güvenle indirecek kapsülü tasarladı. Öğrenciler, geliştirdikleri bu projeyi de ilgili jüri üyelerine sundu. Jüri, öğrencilerin projelerini sunumlarındaki problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirdi."