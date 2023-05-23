Depremzede öğrencilere burs müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devletin tüm kurumlarının bölgede görev yaptığını ifade etti.

Erdoğan, "Depremde yakınlarını kaybeden veya evi, iş yeri orta veya üstü hasarlı olan depremzede öğrencilerin tamamına burs verilecek, bunu ilk defa açıklıyorum" dedi.