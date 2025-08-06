Dr. Mahfi Eğilmez'den eğitim eleştirisi: Herkesi üniversite mezunu yapmaya yönelmiş bir sistem...

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitim sistemine ilişkin önemli eleştirilerde bulundu.

Eğitim hayatına dair anekdotlar paylaşan Eğilmez, lise yıllarında teşekkür ve takdir belgesi alan çok az öğrenci olduğunu, şimdi ise bu belgeleri almayanların azınlıkta kaldığını ifade etti.

"Herkesi üniversite mezunu yapmaya yönelik bir sistem..."

Mahfi Eğilmez, üniversite yıllarında okullarından atılmış çok arkadaşının olduğunu, şimdi ise üniversiteye giren herkesin mezun olduğunu kaydetti. Ayrıca Eğilmez, herkesi üniversite mezunu yapmaya yönelmiş bir sistem olduğunu savunarak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben lisedeyken (Ankara Atatürk Lisesi) bizim 45 kişilik sınıfta biri takdire biri de teşekküre geçen iki kişi vardı. Sınıfın yarıdan fazlası bütünlemeye kalırdı. Şimdi bakıyorum da takdir, teşekkür getirmeyenler azınlıkta kalıyor, bütünlemeye kalan neredeyse hiç yok.

Mülkiye'de okurken (1968 - 72) çevremizde Mülkiye'den, ODTÜ'den, Hacettepe Tıp'tan atılmış arkadaşlarımız vardı. Şimdi öyle bir şey yok, bir kez girdin mi mezun olup çıkmamak mucize. Herkesi üniversite mezunu yapmaya yönelmiş bir eğitim sistemi kendisini mühendis, iktisatçı, hukukçu zanneden bir sürü mezun çıkarıyor ve bu insanlar iş bulamayınca hayata küsüyor. Daha kötüsü iş bulurlarsa da bizi hayata küstürüyorlar."